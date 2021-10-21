Разом з прем'єрою кліпу артист анонсував свій перший сольний концерт, який відбудеться 2-го грудня.

Популярний український співак і шоумен Володимир Дантес (справжнє прізвище - Гудков, - УНІАН), який раніше показав пародію на Кароль, випустив новий кліп на пісню "Грустные танцы". У новому відео він позував в епатажному вбранні та з яскравим макіяжем.

31-річний артист успішно розвиває свій сольний проект, на його рахунку вже шість композицій. Новий сингл "Грустные танцы", без сумніву, завоює любов глядачів. Режисером кліпу став Леонід Колосовський, який співпрацює з багатьма українськими зірками.

Читайте такожTikTok забанів виконавця вірусної пісні" Батько наш - Бандера " (відео)Дантес постав у незвичному образі, на ньому були червоні штани та чорно-білий піджак. Також для зйомок він з'явився з вусами і яскравому мейк-апі.

"Мені хотілося чогось незвичайного і зухвалого. Хочеться, щоб люди бачили, що мужньо можна виглядати в будь-якому вигляді. Якщо ви прагнете до мужності або жіночності, то можна виглядати як завгодно, головне — внутрішній посил і енергія. Мені хочеться бути відвертим і дерзити у свої 33", - зазначив Дантес.

Шанувальники високо оцінили відеороботу співака: "Вовка, ти реально красунчик!!!! Продовжуй розривати наш, якщо можна так сказати, шоу-бізнес з усіх боків!!!", "Естетичний оргазм...просто ВАУ. Все дуже стильно, красиво, атмосферно. Герой сьогоднішнього часу - універсальний артист: розповість, покаже і зробить це дуже красиво", "Володя твої пісні та кліпи завжди підіймали, підіймають і будуть підіймати настрій нам твоїм близьким друзям і відданим шанувальникам".

Володимир Дантес: творчість і особисте життя

Про Володимира Дантеса дізналися у 2008 році, тоді амбітний артист пройшов на другу "Фабрику зірок". Ще тоді продюсер шоу Наталія Могилевська вірила в його успіх. У підсумку він разом з Вадимом Олійником переміг і заснував дует "Дантес & Олійник", який проіснував до 2015 року. Зараз артист записує сольні пісні та веде свій відеоблог.

33-річний Володимир Дантес перебуває в щасливому шлюбі зі співачкою Надією Дорофєєвою. Зіркова пара проживає в розкішному будинку під Києвом.

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Автор: Каролина Гайдук