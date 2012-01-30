РП про неефективність використання коштів на Львівщині

Київ. 30 січня. УНІАН. Кошти на придбання матеріалів для закладів охорони здоров’я Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей використовувались неефективно, йдеться у висновках Колегії Рахункової палати України, переданих агентству УНІАН.

У прес-службі РПУ зауважили, що “механізм придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я при використанні коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, який використовує Міністерство охорони здоров’я України, є затратним, неефективним і таким, що знижує відповідальність місцевих органів влади за матеріально-технічне забезпечення медичних установ”.

За висновком Колегії Рахункової палати, управління охорони здоров`я цих областей не забезпечили пропорційного врахування потреби медичних закладів при формуванні та підготовці до МОЗ заявок на витратні матеріали. “Потреба за окремими найменуваннями враховувалась на рівні, що перевищував 100%, а за іншими – менше 1%. У результаті в одних медзакладах утворювалися надлишки таких матеріалів, в інших – відчувалася гостра нестача. Саме це обумовило зниження соціально-економічного ефекту від спрямування субвенції на закупівлю вати, бинтів, марлі тощо”, - йдеться у повідомленні.

Також в РПУ наголосили, що при постійній нестачі на місцях коштів на витратні матеріали МОЗ і його регіональні управління розпоряджалися субвенцією “вкрай неефективно”, зокрема, через “несвоєчасний розподіл субвенції між регіонами і надходження її коштів місцевим бюджетам лише наприкінці року понад 4,5 млн. гривень у 2010 році повернуто до державного бюджету як невикористані”.

“Водночас МОЗ централізовано закуповувало деякі витратні матеріали за цінами, значно вищими, ніж у регіонах”, наголосили у у Рахунковій палаті.

Аудитом також встановлено, що у лікарнях Чернівецької області та міста Івано-Франківськ “простоює і не використовується через неготовність приміщень придбане понад півроку назад дороговартісне рентгено-флюоскопічне обладнання на суму майже 10 млн. гривень. Ці факти також свідчать про нераціональне розпорядження коштами субвенції”.

Як наголосили у Рахунковій палаті, “прорахунки у забезпеченні ефективного використання коштів субвенції у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях призводять до нівелювання соціальної значимості цільової державної підтримки регіонів”.

Крім того, РПУ навела результати опитування, проведеного у ході аудиту. Було опитано близько 700 відвідувачів комунальних закладів охорони здоров’я і встановлено, що понад 90% респондентів купували за власні кошти 13 із 18-ти найменувань витратних матеріалів, які закуповувались за рахунок субвенції.

“Кожний четвертий респондент засвідчив, що на придбання витратних матеріалів ним витрачено від 25 до 100 гривень”, заявили у Рахунковій палаті.