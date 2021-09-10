Ураган "Олаф" налетів на Мексику. Він приніс з собою вітер та дощ.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляється, в штаті Нижня Каліфорнія, куди припав основний удар стихії, швидкість вітру досягала 155 км/год.
Місцевих жителів попередили про небезпечні для життя раптові повені та зсуви. Очікується, що кількість опадів буде від 13 до 25 см, а в деяких районах - до 38 см.
Влада повідомила про повалені дерева і відключення електрики в Лос-Кабосі. Були відкриті спеціальні центри для укриття від стихії.
Очікується, що "Олаф" продовжить рух на північний захід у п'ятницю, потім вночі поверне на захід і до вечора суботи рушить на південний захід.
Очікується, що ураган ослабне в п'ятницю та у вихідні, коли він пройде над сушею.
Нагадаємо, в кінці серпня ураган "Іда" вдарив по узбережжю США.
Увечері 29 серпня 2021 року вітер зі швидкістю близько 240 км/год налетів на Луїзіану, почалися повені й потопи у прибережних зонах.
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Ураган досягав четвертого ступеня з п'яти можливих і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії.
Новий Орлеан після урагану залишився без світла. У місті ввели комендантську годину.
Спустошивши частини узбережжя Мексиканської затоки, "Іда" викликала сильну повінь від Вірджинії до Нової Англії.
Коли ураган досяг Нью-Йорка, у місті оголосили надзвичайний стан після рекордного дощу.
За останніми даними, жертвами урагану "Іда" стали 82 людини.
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