Дощі вкриють частину України 21 квітня: синоптикиня розповіла, на що чекати

23-24 квітня у Києві буде несприятлива погода.

21 квітня частину України вкриють дощі, але у столиці буде без опадів, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. Вона зауважила, що дощі 21 квітня пройдуть на заході, ближче до Карпат, а також на південному сході України.

"Найближчої ночі на півдні та південному сході, а вдень на Запоріжжі та Донеччині можливі сильні дощі", - уточнила вона.

Температура повітря вночі становитиме 1-7 градусів тепла, місцями заморозки 0-3 градуси (окрім південної частини), вдень - 5-11 тепла. Вітер буде північний, помірний, часом рвучкий.

Відео дня

Погода в Києві

Водночас у Києві 21 квітня буде без опадів. Вітер - північний, помірний, холодний. Вночі буде 1-3 тепла, можливі заморозки; вдень - 8-10 тепла.

Надалі, зауважила Діденко, буде холодно, з незначними коливаннями. "23-24 квітня у столиці несприятлива погода - циклон та атмосферні фронти, холодно та мокро, при істотному зниженні температури повітря можливий мокрий сніг", - повідомила експертка.

Похолодання та сніг в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Наталія Голеня, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру заявила, що цього тижня в Україні випаде сніг, а в районі Краматорська його може бути аж 10 сантиметрів.

Зокрема, 23-25 квітня буде вітряно, з півночі заходитиме холодне арктичне повітря, тому в ті дні можуть бути опади у вигляді мокрого снігу. Особливо в північних, центральних та східних областях, а також в Карпатах.

Вас також можуть зацікавити новини: