Україна не знаходиться у надзвичайно сейсмічно активній зоні, тому великих землетрусів у нас не повинно бути, однак потужні вибухи від "прильотів" впливають на будівлі в радіусі 300-400 м аналогічно землетрусу у 5-7 балів.
"Україна не знаходиться в такій надзвичайно сейсмічно активній зоні, тому великих землетрусів в Україні не повинно бути. Хоча є приклади землетрусів до 5-6 балів", - розповів доктор фізико-математичних наук, геофізик, сейсмолог Дмитро Гринь в ефірі Київ24.
За словами Гриня, найбільший землетрус який кияни принаймні відчували – це був 1977 рік, це було десь 3-4 бали.
"В Україні ми лише відчуваємо землетруси, які знаходяться в районі Румунії - зона Вранча. Найбільшу загрозу землетруси у Вранчі несуть для тих територій України, що ближче до Румунії: Чернівецька, Хмельницька, Львівська області найбільше будуть відчувати поштовхи. Ми маємо також Кримський півострів, який теж час від часу дає свою сейсмічну небезпеку. Це вже Одеська область відчуватиме. Нагадаю, у Криму у 1927 році був дуже потужний землетрус, який призвів до руйнувань. Фактично пройшло 100 років, тому тут можливий великий, досить потужний землетрус, принаймні сейсмологи очікують", - зауважив Грань.
Він нагадав, що у 1927 році на півострові був землетрус 6,7 балів.
"Сейсмологи завжди оперують статистикою. Якщо землетрусу не було 100 років, то він вже має бути. З 1927 року пройшло фактично 100 років і землетрусів сильних не було. Отже сейсмологи говорять, що можливий землетрус потужний", - пояснив науковець.
Разом з тим, за його словами, наразі в Україні почали вивчати вплив прильотів російських ракет та бомб, що супроводжуються великими вибуховими масами - 400-500 кг.
"В радіусі 300-400 метрів від споруди будинки отримають такі самі потужні поштовхи, тобто аналог землетрусу. Але локального, місцевого характеру. Тут можна говорити і про 6, і про 7 балів. Це вже новий напрямок досліджень вчених - вплив оцих великих вибухових мас на конкретні споруди, що знаходяться в зоні ураження 300-400 метрів. Локально там фактично генеруються хвилі, які наближаються до землетрусу 5, 6, а то і 7 балів", - підкреслив Грань.
Останні землетруси
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня в Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бала, який відчули у Болгарії, Молдові. Про поштовхи повідомляли й українці, зокрема мешканці Одеси та Миколаєва.
В обласному центрі Одещини поштовхи відчувались близько о 17:42. Жителі міста повідомляли, що в їхніх помешканнях трусилися меблі, "дзвенів" посуд, по карнизах "їздили" штори. Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, про пошкодження чи постраждалих у місті інформація не надходила.
При цьому у Головному центрі спеціального контролю повідомили, що землетрус також стався на Тайвані. Джерело землетрусу знаходилось на узбережжі острова Тайвань, на глибіні 21 км. За класифікацією землетрусів відноситься до "сильних".