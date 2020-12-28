Весна у грудні: синоптик здивувала прогнозом погоди в Україні на завтра

13:27, 28 грудня 2020
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Штормовий вітер принесе до країни теплу погоду.

Завтра очікується сильний вітер / Фото REUTERS
Завтра очікується сильний вітер / Фото REUTERS

Завтра в Україні протягом дня очікується +5°...+9°, на півдні +7°...+14°. І лише на північному сході та сході України буде трохи свіжіше, вдень 0°...+4°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Завтра також очікується сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер.

Дощі, вночі та вранці з мокрим снігом ймовірні у вівторок у західних областях та в північній частині. На решті території України переважатиме суха вітряна погода.

У Києві 29 грудня втримається сильний вітер. Найближчої ночі очікується дощ, місцями мокрий сніг, завтра вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі близько нуля, може бути слизько, а ось вдень у столиці стовпчики термометрів поскачуть до +5°...+7°. 

"До кінця 2020 року і на початку 2021 року в Україні переважатиме тепла, майже весняна погода", - підкреслила синоптик.

Прогноз погоди на тиждень: дані Погоди УНІАН

Цього тижня Україну заллє дощами і значно потеплішає. Похолодання прийде тільки в п'ятницю, 1 січня 2021 року. На вихідних у західних областях продовжить йти дощ.

Завтра, у вівторок, значно потеплішає і західні, центральні та північні регіони України накриють дощі. У Києві очікується +8°.

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Автор: Олена Пилипчак

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