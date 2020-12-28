Весна у грудні: синоптик здивувала прогнозом погоди в Україні на завтра
Штормовий вітер принесе до країни теплу погоду.
Завтра в Україні протягом дня очікується +5°...+9°, на півдні +7°...+14°. І лише на північному сході та сході України буде трохи свіжіше, вдень 0°...+4°.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Рятувальники попередили про погіршення погоди: на Україну налетить штормовий вітер
Завтра також очікується сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер.
Дощі, вночі та вранці з мокрим снігом ймовірні у вівторок у західних областях та в північній частині. На решті території України переважатиме суха вітряна погода.
У Києві 29 грудня втримається сильний вітер. Найближчої ночі очікується дощ, місцями мокрий сніг, завтра вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі близько нуля, може бути слизько, а ось вдень у столиці стовпчики термометрів поскачуть до +5°...+7°.
"До кінця 2020 року і на початку 2021 року в Україні переважатиме тепла, майже весняна погода", - підкреслила синоптик.
Прогноз погоди на тиждень: дані Погоди УНІАН
Цього тижня Україну заллє дощами і значно потеплішає. Похолодання прийде тільки в п'ятницю, 1 січня 2021 року. На вихідних у західних областях продовжить йти дощ.
Завтра, у вівторок, значно потеплішає і західні, центральні та північні регіони України накриють дощі. У Києві очікується +8°.
- Вінниця+6°... +5°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк0°... -4°
- Житомир+5°... +4°
- Запоріжжя+2°... -1°
- Івано-Франківськ+7°... +2°
- Київ+3°... +1°
- Кропивницький+4°... 0°
- Луганськ-4°... -5°
- Луцьк+6°... +5°
- Львів+6°... +4°
- Миколаїв+5°... +2°
- Одеса+7°... +6°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+5°... +4°
- Сімферополь+13°... +4°
- Суми-3°... -5°
- Тернопіль+6°... +5°
- Харків-2°... -4°
- Херсон+5°... +2°
- Хмельницький+7°... +5°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+7°... +4°