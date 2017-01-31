Данія розробляє стратегію щодо підтримки реформ в Україні

Про це, як повідомили у прес-службі Кабінету міністрів, заявив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

За словами глави МЗС Данії, уряду України вдалося домогтися значного поступу у справі реформ. Він також повідомив, що данська сторона координуватиме проект підтримки боротьби з корупцією в Україні у рамках програми «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу».

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«Данія також розробляє середньострокову 5-річну стратегію щодо продовження підтримки реформ в Україні у сферах децентралізації, боротьби із корупцією, енергетики, державного управління», - цитує прес-служба Кабміну главу данського МЗС.

Своєю чергою Гройсман подякував Королівству Данія за всебічну підтримку України щодо протистояння російській агресії та поінформував про ситуацію на Донбасі. Прем'єр-міністр також підкреслив важливість підтримки Данією заходів уряду стосовно проведення реформ в Україні, зокрема у сфері боротьби з корупцією та енергетики. "Для нас співпраця і дружні стосунки з Данією є винятково важливими. Ми їх дуже цінуємо", - наголосив Гройсман.

Глава МЗС Данії зауважив, що Королівство продовжує підтримку України, засуджуючи незаконну анексію Криму Росією та порушення нею територіальної цілісності і суверенітету України.

«Окремо сторони торкнулися питання забезпечення енергетичної безпеки в Європі, зокрема у контексті будівництва газопроводу "Північний потік-2", - йдеться у повідомленні.