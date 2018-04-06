В уряді Німеччини запевнили, що слідкують за справою українця Балуха, який голодує в ув'язненні в окупованому Криму

Уряд Німеччини також докладає зусиль для звільнення українських політв'язнів у Росії.

Уряд Федеративної Республіки Німеччина стежить за справою засудженого в окупованому Криму за сфабрикованою справою українського активіста Володимира Балуха, який голодує з 19 березня.

Про це у відповідь на запит Deutsche Welle повідомила прес-служба уряду ФРН.

Зокрема, сказано, що німецький федеральний уряд, як сторона "нормандського формату" з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, працює від червня 2014 року над розв'язанням конфлікту в Україні. У цьому зв'язку важлива увага, зокрема, приділяється виконанню Мінських угод. Також федеральний уряд докладає зусиль для звільнення українських політв'язнів у Росії, зокрема незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

"Справа Володимира Балуха також відома федеральному урядові", - зазначено в листі прес-служби уряду ФРН.

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Як повідомляв УНІАН, 5 квітня підконтрольний Кремлю так званий "Верховний суд" Криму до 19 червня залишив Балуха в СІЗО. МЗС України висловило протест РФ через відмову «суду» в змінити запобіжний захід українському активісту. Балух утримується у СІЗО за рішенням «суду», який розглядає третю сфабриковану справу, відкриту у серпні 2017 року, за нібито побиття начальника Роздольненського ІТТ Валерія Ткаченка.

Довідка УНІАН. ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року, заявивши, що на горищі його будинку знайдено патрони і кілька тротилових шашок.

Адвокати та правозахисники заявляють, що активіст став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - він вивісив прапор України у своєму дворі.

У серпні 2017 року «суд» виніс йому вирок - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн) у справі про незаконне зберігання боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку.

14 березня 2018 року підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» змінив вирок активістові. Суддя вилучив із обвинувачення пункт про придбання боєприпасів, Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також до виплати штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

19 березня Балух оголосив голодовку на знак протесту проти винесеного йому вироку. Після оголошення голодовки активіст лише п'є воду і чай.