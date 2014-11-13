Експерт: Люстрацію можуть використовувати, щоб позбутися неугодних чиновників

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

Захаров зазначив, що особливо недосконалою та такою, що порушує права людини, є норма про трудову люстрацію, згідно з якою безумовному звільненню підлягають ті посадовці, які рік і більше працювали на посадах за часів президентства Януковича.

Захаров також наголосив, що ще одним недоліком є те, що рішення про трудову люстрацію того чи іншого посадовця приймає безпосередньо його керівник.

Правозахисник зазначив, що в такому випадку люстрація може здійснюватись вибірково для того, щоб позбутися неугодних працівників.

Окрім того, він додав, що в законі не чітко виписана термінологія щодо того, з якого рівня керівництва підлягає люстрації той чи інший посадовець. “Є два незрозумілих поняття. Перше — це самостійні структурні підрозділи, керівники та заступники яких мають бути звільнені. У юристів є різні пояснення, що це таке самостійні структурі підрозділи. Одні кажуть, що це підрозділи — юридичні особи, але практика люстрації показує, що звільняють посадовців тих підрозділів, які не мають такого статусу. Зокрема, в генеральній прокуратурі було звільнено начальника міжнародно-правового управління і його заступників”, - зауважив правозахисник.

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Захаров вважає, що якщо в даний закон не буде внесено зміни, то Україна як держава з часом матиме справу з великою кількістю звернень до Європейського суду з прав людини від звільнених посадовців.

Також він додав, що вже на сьогодні є декілька звернень до Конституційного Суду України з приводу конституційності низки положень даного закону.

Захаров сподівається, що парламент VIII скликання зможе внести зміни до даного закону, особливо в частині трудової люстрації з тим, щоб відповідальність передбачена цим законом мала персональний, а не колективний характер.