Шуляк у суді розповів, що наказ відкривати вогонь на Майдані він віддав особисто, а не отримав зверху (відео)

"Я віддавав наказ співробітникам “Омеги” відкривати вогонь на ураження у разі виявлення осіб, які ведуть вогонь по співробітниках міліції", - заявив Шуляк.

Екс-командувач внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк стверджує, що не отримував наказ стріляти по “майданівцях” 20 лютого 2014 року, однак сам розпорядився стріляти по учасникам акції протесту, які, за його словами, вели вогонь по правоохоронцях.

Читайте такожЛуценко: суд щодо держзради Януковича – це "процес над Путіним"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на допиті в Оболонському райсуді Києва, де слухається справа про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича. Шуляк допитується дистанційно, оскільки перебуває у тимчасово окупованому Криму

“Жодних команд на застосування зброї по протестувальниках я не отримував. Я віддавав наказ співробітникам “Омеги” (спецпідрозділ внутрішніх військ - УНІАН) відкривати вогонь на ураження у разі виявлення осіб, які ведуть вогонь по співробітниках міліції. Але оскільки місцевість була задимлена, неможливо було побачити. І тому вогонь не відкривався”, - стверджував Шуляк.

Також він додав, що протестувальники стріляли по “беркутівцях” з готелю “Україна”.

Говорячи про раптовий відступ правоохоронців зі своїх позицій на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, Шуляк зазначив, що віддав наказ вивести співробітників внутрішніх військ, оскільки йому стало відомо про те, що одного з військовослужбовців внутрішніх військ застрелили.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України. 29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.