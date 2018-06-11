Порошенко: Україна захистить своїх політв’язнів у Росії, щоб там не казали "всілякі мураєви"

Глава держави підкреслив, що незаконно засуджені в РФ громадяни України не є терористами.

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна захистить своїх політв’язнів у Росії, щоб там не казали «всілякі мураєви».

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав на зустрічі зі студентами Української академії лідерства у Києві.

«Як би хто там не вважав, всякі там «мураєви», ще якісь там закордонні голоси псевдоукраїнських каналів, які нам мовлять про те, що українські політв’язні та герої є терористами. Як вони мають діяти для того, щоб захистити державу, яку захопив ворог, крім як протестувати. Що вони чекали? Що вони почнуть кидатися українськими паспортами і приймати російське (громадянство)?», - заявив Порошенко.

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Він додав, що «ми всі спільно їх захистимо». «Я в цьому не маю жодного сумніву», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо вчинення позафракційним народним депутатом Євгеном Мураєвим злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).

У ГПУ зазначили, що Мураєв напередодні в інтерв’ю телеканалу "112 Україна" надав правову оцінку засудженню судом країни-агресора українського кінорежисера Олега Сенцова, як терориста, а саме особу, яка готувала підпали та вибухи, чим поставив під сумнів доцільність можливого обміну Сенцова на осіб, які обвинувачуються та засуджені українськими судами за тероризм та сепаратизм.

14 травня незаконно засуджений за сфабрикованими обвинуваченням Сенцов у колонії розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.

6 червня адвокат Ольга Дінзе заявила, що режисер готовий до смерті і буде відмовлятися від примусового годування. За її словами, Сенцов перебуває на межі і стан його здоров'я стрімко погіршується.