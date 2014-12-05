Довгого і "голосувальників 16 січня" не буде в керівництві комітетів

Це випливає зі стенограми засідання 4 грудня, передає "Українська правда". Перед голосуванням спікер Ради Володимир Гройсман сказав, що постанова голосується з урахуванням "поправок, які були оголошені народним депутатом (Юрієм) Луценком, (Олександром) Турчиновим, … "Батьківщина", Філатов і по чисельності комітетів (поправки Сергія Соболєва – ред.)".

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Перед голосуванням, лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко вніс з голосу поправки:

- записати екс-міністра Олега Мусія заступником голови комітету з охорони здоров'я;

- викреслити прізвище Олеся Довгого з керівників комітету із самоврядування;

- включити нового депутата Давида Макар'яна у комітет з питань транспорту;

- виключити з усіх керівних посад комітетів депутатів, що голосували за "закони 16 січня".

Голова фракції "Народного фронту" Олександр Турчинов запропонував:

- включити нових депутатів Сергія Драюка і Олександра Дроздика в комітет соціальної політики;

- включити нового депутата Дмитра Стеценка до комітету з питань свободи слова.

Представник "Батьківщини" Сергій Соболєв запропонував:

- виключити керівних посад комітетів депутатів, що голосували за "закони 16 січня";

- зменшити мінімальну чисельність комітетів до 6 осіб;

- внести прізвище Бориса Філатова як голову контрольної комісії з питань приватизації.

Не допустити в керівництво комітетів "голосувальників 16 січня" також пропонували лідери фракцій Радикальної партії Олег Ляшко та "Самопомочі" Олег Березюк.

Водночас, Олег Березюк вносив ще дві технічні правки (перенести депутата Маркевича в в комітет бюджетної політики, та позначити депутата Пастуха членом "Самопомочі"), але, судячи зі стенограми, їх Володимир Гройсман не врахував.

Представник групи "Економічний розвиток" Антон Яценко заявляв, що його група відмовляється від усіх керівних посад в комітетах, але, як врахується ця заява, не зрозуміло.