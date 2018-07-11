Жодного обмеження доступу журналістів до кулуарів Ради не буде – Парубій

Спікер Ради підтримує журналістську ініціативу щодо «більш чіткого» порядку акредитації для висвітлення роботи парламенту.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що кулуари парламенту не будуть закриті для журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

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За словами Парубія, він отримав лист-звернення від журналістів і, «в принципі, здивований цим листом до мене як до голови Верховної Ради, бо багато журналістів, які тут є, провели зі мною багато років у цих кулуарах, і ще на День журналістики (6 червня) я сказав дуже чітко і виразно, і зараз хочу це повторити: жодного обмеження доступу українських журналістів до кулуарів українського парламенту не буде». Він наголосив, що «це моя позиція послідовна»

Як зауважив Парубій, він підтримує журналістську ініціативу щодо «більш чіткого» порядку акредитації для висвітлення роботи парламенту.

За його словами, апарат ВР «довший час з цього приводу веде роботу, і вже є напрацювання про створення громадської ради при прес-службі Верховної Ради, яка б допомагала в акредитації тих журналістів, які приходять в Раду».

Парубій додав, що самі журналісти краще знають, хто справді займається журналістською діяльністю, та закликав журналістів долучитися до створення цієї громадської ради.

Парубій наголосив: «Жодних обмежень для журналістів у висвітленні роботи Верховної Ради не буде».

Як повідомляв УНІАН, Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи парламенту рекомендував апарату Верховної Ради підготувати пропозиції щодо вільного доступу до кулуарів народних депутатів, а для журналістів – створення окремого прес-центру на іншому поверсі.

Рішення комітет ухвалив після розгляду листа керівника прес-служби апарату ВР Ірини Кармелюк щодо «неприпустимої поведінки» акредитованих у парламенті Юлії Махмуді (газета «Громадський вісник Києва») та Валерії Єгорової (газета Flash on Time News). Як відомо, скандал навколо журналісток виник, коли у Facebook з’явилося їхнє фото, на якому неподалік українського прапора одна з них показувала непристойний жест - середній палець.

У листі Кармелюк просила позбавити двох вищевказаних журналісток акредитації, а також встановити більш чіткі критерії, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, упорядкувати роботу представників ЗМІ у парламенті.

Комітет вирішив рекомендувати першому заступнику керівника апарату ВР - керуючому справами Петру Боднару ініціювати створення в апараті ВР робочої групи з питань підготовки пропозицій про створення прес-центру на третьому поверсі кулуарів в будинку на вулиці Грушевського, 5 та розміщення місць для роботи журналістів.

20 червня Комітет ВР з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалив рішення позбавити акредитації у парламенті Махмуді і Єгорової.

У свою чергу журналісти збирають підписи під заявою на ім’я Парубія та Боднара з вимогою не вчиняти «антидемократичних кроків» щодо представників ЗМІ.