Підписаний контракт з «Airbus Helicopters» дозволить Україні технічно не залежати від Росії - МВС

Україна досі використовує радянські вертольоти Мі-8, які весь час потребують ремонту і без російських комплектуючих наразі неможливо їх обслуговувати.

Контракт із французькою компанією «Airbus Helicopters» на придбання гелікоптерів дозволить Україні технічно не залежати від Російської Федерації.

Як повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час брифінгу.

За його словами, Україна досі використовує радянські вертольоти Мі-8, які весь час потребують ремонту і без російських комплектуючих наразі неможливо їх обслуговувати.

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«Рік тому виникло питання, що український парк гелікоптерів залежить від постачання комплектуючих з Російської Федерації. Ми ухвалили рішення організувати роботу з французькою компанією «Airbus Helicopters» для того, щоб забезпечити технікою всі наші підрозділи без участі РФ», - зазначив Яровий.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня, Україна та Франція підписали контракт на придбання 55 гелікоптерів «Airbus Helicopters» для системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС.

Вертольоти французького виробництва допомагатимуть нести службу Держслужбі з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужбі.

МВС планує отримати вертольоти трьох моделей – Н145, Н125 та Н225.