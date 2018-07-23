США чітко заявили про неможливість проведення будь-якого референдуму на окупованих територіях - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем’єр заявляє про відсутність навіть предмету для обговорення.

Сполучені Штати чітко заявили про підтримку виконання Мінських угод і неможливість проведення будь-якого референдуму на окупованих територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на Національному оборонному хакатоні з питань галузі безпеки і оборони, коментуючи інформацію про те, що нібито президент РФ Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

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«Була чітка реакція з Білого дому, з Ради нацбезпеки США, що Сполучені Штати займають позицію підтримки виконання Мінських угод і неможливості проведення референдуму на території країни, яка не контролює частину своєї території. Тому тут немає предмету для обговорення», - зазначила вона.

Нагадаємо, 16 липня в столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже хороший початок" двостороннього саміту. Глава Кремля зі свого боку підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, однак труднощі, напружена атмосфера, яка склалася, не мають об'єктивних причин.

Згодом видання Bloomberg повідомило, що Путін під час зустрічі з Трампом ще й запропонував президенту США провести референдум, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Зазначалося, що поки російський лідер не захотів оприлюднити план, щоб його американський колега зміг краще його розглянути.