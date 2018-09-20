Суд визнав незаконними слідчі дії НАБУ щодо Розенблата

За рішенням суду, дії НАБУ призвели до «протиправного втручання в особисте і сімейне життя Розенблата».

Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов народного депутата Борислава Розенблата до НАБУ та Генпрокуратури, визнавши дії відповідачів щодо здійснення оперативно-розшукових заходів стосовно депутата протиправними.

Як йдеться у повідомленні прес-служби суду, розгляд справи в Окружному адмінсуді Києва тривав майже рік.

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«Судом було встановлено, що відповідачами безпідставно вчинялись дії щодо здійснення кримінального переслідування Борислава Розенблата поза межами відповідного кримінального провадження та без дотримання законодавчих вимог щодо необхідності забезпечення депутатської недоторканості, тобто, без отримання згоди Верховної Ради України на притягнення позивача до кримінальної відповідальності, що, крім іншого, призвело до протиправного втручання в особисте і сімейне життя Розенблата», - зазначили в адмінсуді.

Зазначається також, що надані та досліджені судом докази, що містять інформацію, яка охороняється Законом України «Про державну таємницю», не дозволяють суду публікувати мотивувальну частину судового рішення.

Сам Розенблат оприлюднив копію судового рішення у Facebook.

«Сьогодні я отримав позитивне рішення окружного адмінсуду м.Києва, де визнано всі дії працівників НАБУ проти мене НЕЗАКОННИМИ!!!», - наголосив він.

Довідка УНІАН. 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання коштів за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину. За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів. Встановлена ймовірна причетність Розенблата (виключений із фракції БПП) та Максима Полякова ("Народний фронт").

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт. Розенблат підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави і заборонив без дозволу слідчого залишати Київ або Житомир, а також встановив ряд інших процесуальних зобов'язань; пізніше термін дії запобіжного заходу було продовжено до 18 грудня, а потім – до 11 лютого 2018 року.

19 жовтня під час обшуку в літаку, яким Розенблат мав намір відбути до Кельна (Німеччина), було вилучено вироби, схожі на ювелірні, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і дипломатичний паспорт. Тоді у НАБУ стверджували, що запобігли вивезенню Розенблатом за кордон матеріалів, важливих для розслідування так званої «бурштинової справи». 20 жовтня детективи НАБУ відкрили провадження за фактом ймовірного підроблення документів для видачі дипломатичного паспорта Розенблату (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

8 грудня в Окружному адмінсуді Києва повідомили про відкриття провадження за позовом Розенблата до НАБУ та САП. Зокрема, Розенблат просив суд визнати протиправними дії НАБУ, які були погоджені із прокурорами САП, щодо проведення стосовно нього оперативно-розшукових дій.