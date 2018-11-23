New York Times: Новий бюджет України розблокує перерахунок траншу МВФ

Києву потрібні гроші для стабільності у рік виборів, але у них є політична ціна.

Українські депутати ухвалили державний бюджет на 2019 рік, зробивши важливий крок для розблокування траншу від МВФ на 3,9 мільярдів доларів. І ці гроші дуже потрібні Києву для подолання турбулентності виборчого року.

Про це пише New York Times, додаючи, що точні деталі остаточної версії бюджету поки не оприлюднені. Але прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що документ буде відповідати всім вимогам МВФ. Зокрема, дефіцит бюджету України не повинен перевищувати 2,3%.

«Ми почали багато процесів, реформ і перетворень», - сказав Гройсман депутатам перед голосуванням після робочої ночі.

«Бюджет країни – ключовий інструмент для імплементації цих завдань. 2019-й буде роком турбулентності, і ми повинні гарантувати стабільність», - додав він.

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Минулого тижня Гройсман сказав журналістам Reuters, що сподівається отримати транш від МВФ у грудні після ухвалення бюджету, що також відкриє дорогу для перерахунків від інших донорів, зокрема від ЄС і Всесвітнього банку. Україні потрібні гроші МВФ й інших міжнародних організацій для забезпечення стабільності, оскільки у найближчі два роки їй доведеться мати справу зі зростанням боргового тягаря, а також пройти через парламентські і президентські вибори в 2019-му.

Однак, транш МВФ має політичну ціну. Уряд був змушений підвищити ціни на газ для населення приблизно на чверть, щоб переконати фонд перерахувати чергову частину допомоги. Цей крок викликав критику з боку опозиції під час парламентських дебатів. У четвер Верховна Рада також затвердила Оксану Маркову на посаді міністра фінансів, яка фактично обіймала цю посаду з червня. Її остаточне призначення може подати позитивний сигнал інвесторам про те, що поточна політика продовжиться.

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Маркова, як і Гройсман, і голова Нацбанку України, говорила про необхідність продовжити співпрацю з МВФ, який підтримував на плану українську економіку після російської анексії Криму і вторгнення на Донбас. Однак, виплати траншів фактично були заморожені з квітня 2017 року, оскільки українські успіхи в реформах сильно сповільнилися, а уряд відмовлявся піднімати ціни на газ.