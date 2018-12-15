Екс-міністр спрогнозував долю Керченського мосту після повернення Криму Україні

Кримський міст може стати елементом для відтворення "великого шовкового шляху" в Азію, вважає економіст.

Колишній міністр економіки України, заслужений економіст Віктор Суслов вважає, що в разі повернення захопленого Російською Федерацією Криму під контроль України, побудований РФ міст через Керченську протоку на півострів (Кримський міст або Керченський міст) можна буде використовувати як важливий елемент транспортного коридору з Європи на Кавказ.

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Українська держава і Росія обговорювали будівництво Кримського моста задовго до 2014 року, розповів експерт під час чату на Главреді. За його словами, в 2013 році було навіть підписано двосторонню угоду про будівництво цього мосту, тому що споруда на кілька сотень кілометрів скорочує сухопутний транспортний шлях з Європи і України на Кавказ.

"Це важливий транспортний коридор, тому у разі повернення Криму Україні, а, отже, і врегулювання українсько-російського конфлікту, Кримський міст можна буде використовувати як важливий елемент цього згаданого транспортного коридору, а, можливо, і як елемент відтворення "великого шовкового шляху" в Азію", — додав співрозмовник.

Суслов підкреслив, що втрати України від труднощів, пов'язаних із забезпеченням мореплавства по Азовському морю і використанням портів Маріуполь і Бердянськ, пов'язані не з Кримським мостом, а з українсько-російським конфліктом навколо розуміння сучасного статусу Керченської протоки та Азовського моря.

"Як відомо, Україна не визнає факт окупації Криму, тому Україна не визнає статус територіальних вод біля Криму як російських територіальних вод і статус Керченської протоки яка проходить через російські територіальні води", — заявив економіст.

"Тому продовження конфлікту використання цього водного простору неминуче, аж до юридичного врегулювання питань територіальних вод Росії і України біля Криму. До теперішнього часу, коли "за замовчуванням" Україна виконувала російські вимоги щодо руху по Керченській протоці та Азовському морю, судноплавство продовжувалося", — підкреслив експерт.

Раніше російський мільярдер, голова ради директорів компанії "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Володимира Путіна Аркадій Ротенберг похвалився, що в Керченській протоці будівельники закінчили роботи зі спорудження опор залізничної частини Кримського мосту.

Нагадаємо, Росія почала будувати Керченський міст у квітні 2015 року, 15 травня 2018-го відбулося відкриття автодорожньої частини споруди, яка з'єднала російський Краснодарський край з Кримом.

ЗМІ писали, що при будівництві мосту була допущена низка порушень, зокрема, на опорах не була забезпечена нормативна товщина захисного шару бетону. Пізніше в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомили, що Кримський міст зміщується.

Довідка. 16 березня 2014 року в Криму під наглядом російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше країна анексувала Крим. В Україні влада визнали 20 лютого 2014 року датою початку окупації півострова.