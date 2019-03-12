Гра м’язами. Чи буде "Нацкорпус" продовжувати сутички

Після скандалу з розкраданнями оборонки активісти «Національного корпусу» вимагали від президента Петра Порошенка притягнути винних до відповідальності. Заради цього вони спочатку пікетували Адміністрацію президента, де влаштували сутички. Та столицею не обмежилися, відправилися за гарантом у Черкаси, де також влаштували бійку з поліцейськими.

Варто відзначити, що у Міністерстві внутрішніх справ від «Нацкорпусу», який неодноразово називали ледь не приватною армією голови МВС Арсена Авакова, та від будь-яких зв’язків із цією організацією відхрещуються.

«Крім полку «Азов», який є частиною військової частини 3057 з розташуванням у Маріуполі, і який є структурним підрозділом Нацгвардії, 2014 року створено чимало добровольчих батальйонів, більшість з яких зараз у складі Нацполіції. Наскільки мені відомо, військовослужбовці частини 3057 несуть службу і нарікань на їхню службу у командування немає. Більше я не бачу жодних свідчень про те, що нібито і структури (Нацкорпус та Нацдружини, - УНІАН) пов’язані з МВС», - зазначив нещодавно речник МВС Артем Шевченко.

Варто відзначити, що у Міністерстві внутрішніх справ від «Нацкорпусу», який неодноразово називали ледь не приватною армією голови МВС Арсена Авакова, та від будь-яких зв’язків із цією організацією відхрещуються

Але така поведінка з боку МВС та самого Авакова цілком зрозуміла. Бо, коли політики думають, що вони можуть за власним бажанням запустити певні протестні акції, чомусь так само помилково вони ж і вважають, що можуть тримати їх під контролем. При цьому, керманичі забувають євангельську істину: хто посіє вітер, той пожне бурю. Власне, якраз це нещодавно і відбулося – те, що планувалося як невелика піар-акція, яка мала на меті отримання додаткових публічних бонусів для «Нацкорпусу», насправді призвело до несприйняття методів та дій цієї організації у суспільстві. І у ситуації, де цілком очевидні репутаційні втрати, особи, задіяні в процесі, намагаються максимально від нього відмежовуватись, тому що розуміють: той негативний шлейф, який впав на Нацкорпус, автоматично вдарить і по ним. І тому Аваков зараз публічно дистанціюється від зв’язків із цією організацією. І з тієї ж причини він заводить кримінальні справи на учасників провокацій. Тобто, робить усе, аби хвиля негативу зосередилася навколо Національного корпусу, але в жодному разі не на ньому.

Ті сутички, що відбулися у Києві та Черкасах, як на мене, можна вважати грою м’язами та демонстрацією сили. Ймовірно, Аваков хотів показати, що він контролює ситуацію – про це, насамперед, свідчать його заяви у відповідь на застосування сили «Національними дружинами» на виборчих дільницях. Але водночас беззубість дій Національної поліції, судячи з того, як вона поводила себе у Черкасах, вказує на те, що ті, хто повинен захищати дільниці, за потреби, просто відійдуть убік. Хоча те, що Нацполіція може діяти інакше, ми бачили три тижні тому, коли активісти вимагали від Юлії Тимошенко звільнити очільника Херсонської облради і місцевого осередку «Батьківщини» Владислава Мангера – поліція тоді вкладала їх на землю з криками «Лягай, Бандера». Тобто поліція може гасити конфлікти, якщо на це є потреба.

Ті сутички, що відбулися у Києві та Черкасах, як на мене, можна вважати грою м’язами та демонстрацією сили

На мою думку, певна радикалізація, яку намагався продемонструвати Нацкорпус, не виправдала себе, через що, в підсумку, ми отримали публічний хаос. І це означає, що люди, які все це затівали, навряд чи стануть продовжувати, бо розуміють, що у цьому випадку наслідки можуть бути непередбачуваними. А непередбачувані наслідки, у свою чергу, нікому з влади не потрібні.

Віктор Таран, голова Центру «Ейдос», політолог, кандидат наук з державного управління