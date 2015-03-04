Комітет ВР зі свободи слова разом з ГПУ розгляне питання арешту противника мобілізації Коцаби
Завтра відбудеться засідання Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики за участю представників Генпрокуратури щодо ситуації із затриманням журналіста Руслана Коцаби.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила народний депутат України Ольга Червакова на сьогоднішньому засіданні цього комітету.
Вона зазначила, що засідання відбудеться о 14.30 в закритому режимі. За її словами, закритість пов'язана з тим, що може бути озвучена інформація, яка стосується таємниці слідства.
Як повідомляв УНІАН, 8 лютого рішенням Івано-Франківського міськсуду прикарпатського журналіста Коцабу було арештовано на 60 діб. Його підозрюють у державній зраді.
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Кримінальне провадження проти Коцаби було відкрито після того, як він ініціював акцію під назвою "Я проти мобілізації". Коцаба оприлюднив в Інтернеті відеоролик, в якому закликав українців не захищати Батьківщину.
14 лютого Апеляційний суд Івано-Франківської області залишив Коцабу під вартою.