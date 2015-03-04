Комітет ВР зі свободи слова разом з ГПУ розгляне питання арешту противника мобілізації Коцаби

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила народний депутат України Ольга Червакова на сьогоднішньому засіданні цього комітету.

Вона зазначила, що засідання відбудеться о 14.30 в закритому режимі. За її словами, закритість пов'язана з тим, що може бути озвучена інформація, яка стосується таємниці слідства.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого рішенням Івано-Франківського міськсуду прикарпатського журналіста Коцабу було арештовано на 60 діб. Його підозрюють у державній зраді.

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Кримінальне провадження проти Коцаби було відкрито після того, як він ініціював акцію під назвою "Я проти мобілізації". Коцаба оприлюднив в Інтернеті відеоролик, в якому закликав українців не захищати Батьківщину.

14 лютого Апеляційний суд Івано-Франківської області залишив Коцабу під вартою.