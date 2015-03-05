Більшість експертів вважає, що загальна якість нового складу ВР покращилася – опитування

Більшість експертів вважає, що загальна якість особового складу нової Верховної Ради покращилася в порівнянні з минулим скликанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені на прес-конференції результати експертного опитування «100 днів Верховної Ради», проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» 20 лютого - 3 березня 2015 року.

Згідно з опитуванням, 30 експертів вважають, що якість парламенту «скоріше покращилась», 4 експерти – «безумовно покращилась», 3 – «не змінилася», 2 - «скоріше погіршилась», 1 – «безумовно погіршилась», 3 – важко сказати.

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При цьому переважна більшість експертів не задоволена роботою Верховної Ради протягом перших 100 днів: 10 експертів переважно задоволені роботою парламенту, 31 - не задоволений, 2 - зовсім не задоволені.

Крім того, більшість експертів (19) вважає, що загальна якість законотворчої роботи нової ВР не змінилася, 14 вважають, що скоріше покращилася, 1 - безумовно покращилася, 7 - скоріше погіршилася, 1 – важко відповісти.

Більшість експертів (17) вважає однією з основних подій перших 100 днів роботи нового парламенту в позитивному ключі створення коаліції, 11 – формування уряду, 6 - визнання Росії агресором, 5 – удосконалення та введення в дію закону про Національне антикорупційне бюро, 4 - подання до Конституційного суду щодо законопроекту про зняття недоторканності з народних депутатів і суддів, 3 - ухвалення змін до Податкового кодексу, 2 - ухвалення президентського закону про судову реформу, 2 – удосконалення законодавчого регулювання оборонного комплексу, 2 - застосування закону про люстрацію, 2 – початок реформи децентралізації.

Негативну оцінку від експертів отримав процес ухвалення бюджету 2015 року (21 експерт), 6 експертів зауважили ігнорування коаліційної угоди з боку більшості, 5 експертів - зволікання з реформами. Серед втрачених можливостей за 100 днів роботи парламенту експерти найчастіше згадували початок конституційної реформи (9) та децентралізації (9), судову (9) та виборчу реформи (9), прийняття нового закону про держслужбу (8).

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Перелік пріоритетних законів, які, на переконання експертів, Верховна Рада має ухвалити якомога швидше, очолюють закон про судову реформу (12), зміни до Конституції щодо децентралізації (9), нові закони про парламентські та місцеві вибори (8), вдосконалений закон про держслужбу (7).

Всього було опитано 43 експерти. Опитування проведено за фінансової підтримки ЄС та Національного фонду підтримки демократії ( США).