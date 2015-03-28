Порошенко: В Україні має настати ера справедливості, а не ера милосердя чи розправи

Президент України Петро Порошенко зазначив, що влада змогла досягнути того, щоб корупціонери не почували себе в безпеці.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу ICTV.

«Якою має бути країна після Революції Гідності? Пам’ятаєте роман братів Вайнерів? «Это не эра милосердия». Це не ера милосердя після Революції Гідності . «И это не эра возмездия» або розплати, як хтось хоче це представити, – що ми з усіма розправимось. Я впевнений, що це має бути ера справедливості», – наголосив глава держави.

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За словами президента, влада змогла досягнути того, щоб корупціонери не почували себе в безпеці.

"Єдине,що нам вже вдалося досягти, - це ті, хто займається корупцією, не повинні і не будуть, я вам обіцяю, почувати себе в безпеці", - наголосив президент.