Качинський каже, що чутки про його любов до України сильно перебільшені

Президент Польщі Лех Качинський попросив, щоб його пасаж в заяві інформагентству Reuters про те, що він, нібито, безпосередньо пов`язує питання відміни польського вето на переговори між Євросоюзом і Росією з приєднанням Грузії і України до Плану дій для членства в НАТО, не вважали прямою вказівкою на те, що у Варшаві питання про ПДЧ для двох республік колишнього СРСР пов`язують з розблокуванням переговорів про угоду про партнерство і співпрацю (УПС). «Ні, там не було формулювання такого роду. Я сказав, що в даний момент ми повинні про це задуматися. Таким був зміст моєї заяви. Більше із цього приводу я додати нічого не можу», - заявив президент в Хельсінкі на прес-конференції Лех Качинський, передає ІТАР-ТАРС.

«Учора представник агентства Reuters намагався підштовхнути мене до твердження, що я ставлю рівність між цими двома питаннями, тобто, згодою на переговори ЄС-Росія і згодою на підключення України і Грузії до плану дій для членства в НАТО. Але такої відповіді він від мене не почув», - уточнив президент Польщі, пише Газета.ру.

Керівник Польщі заявив, що його слова, як це часто буває, невірно тлумачили. На думку Качинського, непорозуміння викликав пасаж, в якому він запевнив, що Польща «обов`язково» «вестиме переговори з Москвою, прагнучи понизити рівень взаємного недовір`я, проте поки рано говорити про те, що стратегічні переговори між ЄС і Росією буде розблоковані в найближчому майбутньому». «Спершу я б хотів знати, як вирішиться питання про ПДЧ для України і Грузії», - додав тоді президент.