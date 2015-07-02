Депутати від "УДАРу" вимагають припинити звільнення посадовців без ретельного обговорення

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "УДАР", народний депутат - "ударівець" Юрій Соловей наголосив, що не підтримав рішення про відставку Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів через її "кулуарність".

На думку депутата, політичне рішення про відставку міністра необгрунтоване та некоректне.

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"Вважаю, що, як і у випадку з Наливайченком, практику призначень і звільнень кулуарно без їх доповіді і звіту в парламенті час припиняти. Навіть якщо є за що", - написав Соловей на своїй сторінці у Facebook.

Своєю чергою народний депутат-"ударівець" Віктор Чумак у коментарях журналістам зазначив, що перед тим, як звільняти того чи іншого міністра, необхідно проводити перевірку їх діяльності.

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"А ми звільняємо їх просто так. Так не можна. Немає відповідальності за роботу", - сказав Чумак.

Він додав, що, сьогодні Шевченко навіть не був запрошений до парламенту.

"Порушена процедура. Ми повинні були його вислухати. У мене немає сумнівів, що Шевченком були допущені порушення, навіть зважаючи на те, що він літав на чужому літаку. Але при цьому ми повинні його вислухати були", - сказав Чумак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 липня, Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів України.

Водночас питання про звільнення Шевченка у сесійній залі не обговорювалося.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив про початок розгляду цього питання і відразу ж поставив його на голосування. Частина депутатів висловила обурення у зв’язку з тим, що звільнення відбулося без обговорення.

Уряд на своєму засіданні 24 червня ухвалив рішення внести до Верховної Ради подання щодо звільнення Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів за вчинення діянь, які можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Згідно з поданням, у січні 2015 року в робочий час Шевченко в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував у Об'єднаних Арабських Еміратах, 5 травня 2015 року без поважних причин міністр також був відсутній на робочому місці і безпідставно не брав участі у засіданні уряду. Крім того, Шевченка 6 червня чартерним рейсом вилетів приватним літаком в особистих справах до Дрездена і повернувся 8 червня (робочий день) з м. Ніцци також приватним літаком.