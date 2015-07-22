Луценко відповів на ініціативу "Правого сектору": референдум щодо довіри до влади зараз не на часі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав журналістам, коментуючи відповідну ініціативу руху «Правий сектор».

“На жаль, так сталося, що в Україні перед будь-якими потрясіннями лунає одне слово — референдум”, - зауважив Луценко.

“Саме тому мені не подобається ідея будь-яких референдумів, особливо якщо вона лунає від людей, котрі не приховують в центрі столиці свою зброю”, - сказав Луценко.

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Відповідаючи на запитання щодо того, чи є проблеми із законодавством щодо проведення референдумів, Луценко зазначив: “Там проблеми з логікою”.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня на віче прихильників "Правого сектора" на Майдані Незалежності у Києві лідер руху Дмитро Ярош заявив, що "ПС" домагатиметься проведення всеукраїнського референдуму про недовіру владі.

Ярош наголосив, що "Правий сектор" має на меті домогтись проведення референдуму, на який винести кілька питань.