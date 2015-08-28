Фінський туроператор поширює буклети, в яких Крим названо частиною Росії (фото)
У буклетах одного з фінських туроператорів карта Росії включає в себе Крим.
Як повідомляє Yle, в буклеті туроператора Росія зображена у своїх західних кордонах ширше, ніж передбачають офіційні межі країни. Зокрема, в територію Росії входить Крим, а в деяких старіших версіях карти як "російські" позначені також частини Білорусі і Казахстану.
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За словами прес-секретаря Товариства Фінляндія-Росія Оути Алави, в карті немає політики, а вона просто "погано зроблена".
"Карта знаходиться в нашому асортименті вже давно, і не помітили помилку ні наші клієнти, ні наші працівники. Товариство Фінляндія-Росія не схвалює приєднання Криму до Росії", - цитує видання Алава.
Вона вважає, що помилки на карті пов'язані з напруженим графіком роботи друкарні. За її словами, карту склав співробітник "за якимись підручними матеріалами". Алава запевняє, що карта буде виправлена у найближчий час.