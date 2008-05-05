Ющенко доручив Тимошенко скласти план подолання корупції по Богатирьовій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення цілісної антикорупційної політики.

Відповідний Указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

У своєму рішенні від 21 квітня, РНБО, проаналізувавши стан поширення корупції в Україні, відзначила, що він становить загрозу національній безпеці України. Зокрема, Рада нацбезпеки вважає, що корупція спричиняє руйнівний вплив на усі сфери життя суспільства, є серйозною перепоною для реформ в економіці, гальмує становлення ринкових інститутів, перешкоджає надходженню інвестицій.

Рада національної безпеки і оборони України запропонувала Президентові України звернутися до ВР з вимогою прискорити розгляд проектів законів «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення», «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України» (щодо посилення заходів боротьби з корупцією та зі злочинністю у сфері службової діяльності в цілому); «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України», «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» та «Про внесення змін до Закону України «Про Вищу раду юстиції».

Крім того, РНБО рекомендує главі держи внести до парламенту проект закону про спеціалізований антикорупційний орган, визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України.

При цьому Рада нацбезпеки і оборони рекомендувала Кабінету Міністрів України у двомісячний строк забезпечити затвердження нової редакції Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 року; надати інформацію про стан виконання Указу Президента України від 1 лютого 2008 року №80 «Про деякі заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики».

Водночас Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Державна податкова адміністрація у тритижневий строк мають затвердити відомчі плани заходів щодо запобігання та протидії корупції серед співробітників правоохоронних органів. При цьому Генеральному прокуророві України рекомендовано забезпечити затвердження у тритижневий строк відомчого плану заходів щодо запобігання та протидії корупції серед співробітників правоохоронних органів; проведення спільно з СБУ перевірки відповідності нормативних актів, наказів та протокольних доручень Міністерства транспорту та зв`язку України вимогам Конституції та законів України, в тому числі щодо недопущення втручання у господарську діяльність підприємств.