Кім Чен Ин спостерігав за запуском ракет з касетними боєприпасами разом зі своєю дочкою

Точний вік дочки Кім Чен Ина досі невідомий.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин разом зі своєю дочкою спостерігали за випробуванням балістичних ракет з касетними боєприпасами. Про це пише MSN.

Зазначається, що Кім Чен Ин і його дочка, яка все частіше супроводжує свого батька на важливих військових заходах, в однакових шкіряних куртках спостерігали 19 квітня за тим, як п'ять балістичних ракет Hwasong-11 Ra попрямували до цільового острова у водах між Корейським півостровом і Японією.

Ракети влучили в ціль на острові, і лідер КНДР висловив задоволення результатами запусків.

Розвідувальна служба Південної Кореї припускає, що дочку Кім Чен Ина, яку, як повідомляється, звати Кім Чжу Е, можна вважати спадкоємицею північнокорейського диктатора. Найімовірніше, вона народилася у 2012 або 2013 році.

У виданні нагадали, що раніше КНДР засуджувала використання зброї з касетними боєприпасами. Тепер же Пхеньян вважає її життєво важливим елементом свого арсеналу стратегічних ракет.

Аналітики вважають, що війна з Іраном, ймовірно, підштовхнула Північну Корею продемонструвати наявність у неї касетних боєприпасів і прискорити роботу над створенням більш досконалих моделей. Руйнівна сила касетних боєприпасів особливо яскраво проявилася під час поточної війни, в ході якої Ізраїль звинуватив Іран у використанні такої зброї для обходу перевантажених систем ППО країни.

Кім Чен Ин назвав головного ворога КНДР

Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин офіційно назвав Південну Корею "найбільш ворожою державою". Він також пригрозив Сеулу жорсткою відповіддю у разі провокацій.

За даними Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), у КНДР обговорювали можливість внесення змін до конституції. Однак поки що невідомо, чи передбачають ці зміни офіційне закріплення статусу Південної Кореї як "ворожої держави".

