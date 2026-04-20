ChatGPT, Gemini та інші чат-боти перестали працювати по всьому світу

Проблеми з доступом до чат-ботів спостерігаються вже більше ніж годину.

Користувачі по всьому світу скаржаться на проблеми в роботі популярних чат-ботів, серед яких ChatGPT, Claude та Gemini. Сторінки не завантажуються, а інструменти відмовляються працювати.

Судячи з DownDetector, проблеми почалися о 17:00 за київським часом. Не працюють як веб-версії, так і додатки.

Найсильніший збій у OpenAI: розробники ChatGPT повідомили, що сервіси компанії мають проблеми з доступністю. Під ударом сам чат-бот і Codex, ШІ-інструмент для кодування.

Відео дня

Одночасно з цим користувачі почали скаржитися на те, що не працюють чат-боти Claude від Antropic та Gemini від Google. Такий же масштабний збій у Copilot від Microsoft. Проблеми з доступом до чат-ботів спостерігаються вже більше ніж годину.

УНІАН писав, що творці ChatGPT можуть збанкрутувати вже до середини 2027 року. Ключова проблема OpenAI полягає в тому, що значна частина користувачів використовує безкоштовні версії чат-ботів, тож вони швидше перейдуть до конкурентів, ніж почнуть платити.

Сьогодні ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів. Найближчі конкуренти – Perplexity та Google Gemini. На них припадає частка у 15% від усіх користувачів.

