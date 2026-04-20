Зеленський про дефіцит ППО: будемо домовлятися, міняти і навіть шантажувати

Перед українськими виробниками поставили завдання створити власну систему для протидії балістиці, щоб не залежати від систем Patriot.

Для того, щоб покрити нинішній дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, Україна буде домовлятися з іншими країнами, а іноді – "навіть шантажувати". Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Фактам.

Глава держави зауважив, що Україна має можливості виготовляти ракети для систем протиповітряної оборони і раніше вже просила адміністрацію експрезидента Сполучених Штатів Америки надати відповідну ліцензію. Він пояснив, що Штати виготовляють 60 ракет для комплексів Patriot на місяць, і Україна пропонувала подвоїти ці обсяги.

"Я просив, ще починаючи з Байдена: дайте мені ліцензію, і я вам обіцяю, ми подвоїмо ваше виробництво. Я дуже цього хотів. Ми були готові", – сказав Зеленський.

Відео дня

Він зауважив, що йдеться саме про виготовлення ракет, а не самих систем ППО. Зеленський пояснив, що зараз у Європі одну ракету можуть виготовляти в різних країнах – випускати різні її частини. Україна була готова і до такої співпраці.

"Я дуже просив ще адміністрацію Байдена, потім продовжив із адміністрацією Трампа. Тим не менше, результат такий. У німців сьогодні є можливість виробляти ракети для Patriot. І це не питання сьогодення. Те, про що ми домовилися. Але це буде дуже серйозний пакет тоді, коли вони почнуть виробляти ці ракети. Вони вже отримали ліцензію. Дай Бог, щоб вони налагодили виробництво якнайшвидше. Але це точно не про сьогодні. Тобто питання ніхто не зняв. А сьогодні з балістикою треба боротися", – акцентував президент.

Зеленський розповів, що зустрічався і з виробниками озброєння. Його ідея полягає в створенні європейської антибалістичної системи. Розмови ведуться з кількома державами.

Перед українськими виробниками теж поставили завдання створити власну систему для протидії балістиці протягом року, аби не залежати від комплексів Patriot.

Президент впевнений, що реалізувати такий задум реалістично, хоча і дуже складно – питання у складових:

"Я вважаю, що одну складову ми сьогодні бачимо – можна вирішити питання радарів. Я домовляюся з країнами. Тут треба просто подивитися, що працюватиме краще. І ще одне питання – ракети. Ракети для відповідних систем".

Водночас на запитання про те, як Україна буде проходити найближчі місяці, з огляду на те, що РФ може активізувати кампанію ударів з настанням спеки, Зеленський відповів так:

"Домовлятися, купувати, збирати, міняти. Іноді навіть шантажувати. [В хорошому сенсі], безумовно. Щоб отримати ракети".

Зброя для України

Чеська ініціатива на підтримку ЗСУ зіткнулася з серйозною проблемою у фінансуванні. Раніше ініціатива покривала до 45–50% поставок артилерійських снарядів для українських військових, включаючи більше половини боєприпасів калібру 155 мм. Але зараз збереження обсягів опинилося під питанням.

Тим часом Міноборони повідомило, що в Україні впроваджують універсальну наземну станцію для управління дронами на оптоволокні. Зараз використовуються кілька рішень, що ускладнює виконання бойових завдань на передовій.

Вас також можуть зацікавити новини: