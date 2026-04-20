Графіки відключень 21 квітня: чи будуть вимикати світло у вівторок

В "Укренерго" повідомили про можливість застосування заходів обмеження споживання.

У вівторок, 21 квітня, обмеження споживання електроенергії в усіх регіонах України застосовувати не планують. Про це повідомляє "Укренерго".

Для побутових споживачів не будуть діяти погодинні графіки відключень електроенергії. Аналогічно і промислові підприємства зможуть працювати без обмеження потужності.

Водночас енергетики наполегливо просять обмежити користування потужними електроприладами в пікові години – з 17:00 до 22:00.

Слід мати на увазі, що стан енергосистеми може оперативно змінюватися. Тому у разі відсутності світла варто перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах обленерго.

Україна почала підготовку до нового опалювального сезону одразу після завершення попереднього в квітні місяці з метою уникнення тривалих блекаутів та відсутності теплопостачання у населення.

Ключовою ланкою в стабільності енергосистеми стане децентралізація і будівництво розподіленої генерації, зазначає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Лише за таких умов батареї в домівках українців будуть теплими взимку. Особливо це стосується Києва, де пошкоджені ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 фізично неможливо буде повністю відновити до зими, каже експерт.

Водночас президент Володимир Зеленський не бачить особливого прогресу в діях столичної влади у підготовці до опалювального сезону. За його словами, у влади Києва не вистачає розуміння щодо забезпечення всіх районів міста достатніми резервними джерелами енергії.

