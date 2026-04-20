'Україна хоче бути в ЄС, але': Зеленський назвав країни, з якими можливий оборонний союз

Президент України зауважив, що Київ не шукає альтернативи вступу в ЄС, проте союз України з Великою Британією, Туреччиною та Норвегією міг би стати найсильнішим на континенті.

Україна сьогодні виконує роль фортифікації для всієї Європи, посилюючи безпеку ЄС ще до офіційного членства, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Факти.

"Хоча Київ не шукає альтернативи вступу в ЄС, проте союз України з Великою Британією, Туреччиною та Норвегією міг би стати найсильнішим на континенті", - сказав президент України.

Водночас, Зеленський зауважив, що Україна хоче бути в ЄС й він вважає, що це все ж станеться.

"І я впевнений, якщо деякі представники ЄС не будуть робити помилок, ми там і будемо. Я б так це сказав. Питання часу. Чому помилок? Тому що ми сьогодні вже посилюємо ЄС з безпекової точки зору передусім", - додав він.

На думку Зеленського, безпека сьогодні – це пріоритет для всіх континентів й, перш за все, для Європи.

"Як би там боляче не звучало для наших людей, згідно географії та ризиків, ми фортифікація для всієї Європи. Принаймні, з цього напрямку. Безумовно, ми посилюємо Європу. Союз, який може бути набагато сильнішим. Я вважаю, що союз таких країн, як Норвегія, Україна, Британія, Туреччина– це чотири країни, яких не вистачає Європейському Союзу", - заявив український лідер.

За словами Зеленського, під час діалогу з турецькою стороною Україна відзначила високий рівень співпраці. Президент України наголосив, що військовий ресурс України та Туреччини сукупно перевищує потенціал російської армії.

Хоча український лідер й зазначив, що українські захисники не поступаються Росії, але у країни-агресора більша кількість людей.

"Є різні моменти та елементи. Але Україна і Туреччина в партнерстві – ця армія сильніша. Починаючи з контролю Чорного моря, закінчуючи контролем повітряного простору", - поділився Зеленський.

Він наголосив, що Україна не шукає будь-яку альтернативу, й додав, що наша країна, а також Норвегія, Британія, Туреччина є дуже сильними, тому можуть посилити ЄС.

"Але і ці чотири країни окремо – це точно дуже сильний союз", - вважає Зеленський.

Вступ України до ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, дискусії щодо потенційного вступу України в ЄС до 2027 року тривають. Вона пояснила, що офіційно ЄС не позиціонував 2027 рік як дату вступу України. Посол ЄС пояснила, що дата 2027 року була включена в обговорення 20-пунктного мирного плану, який розглядався деякий час тому. Проте вона не думає, що Євросоюз коли-небудь офіційно схвалював цю дату. Матернова пояснила, що говорити про конкретну дату до завершення всіх необхідних реформ – недоцільно.

Також ми писали, що віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зазначив, що Євросоюз не припинив дискусії щодо можливості вступу України до блоку в 2027 році. За його словами, до дискусії долучені також країни, які зазвичай вважають скептиками, серед яких Німеччина, Франція та Нідерланди. При цьому, він зауважив, що поки що немає чіткої моделі вступу України до ЄС, але він вважає, що це не проблема. На його думку, "суперуспіхом" є те, що Євросоюз веде активну дискусію з цього приводу.

