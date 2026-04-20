Пентагон робить ставку на 'випробувані в Україні' технології для боротьби з іранськими дронами

Ключовим елементом програми модернізації систем захисту від БПЛА є низька вартість перехоплення.

Армія США почала застосовувати недорогі безпілотники-перехоплювачі, вперше випробувані в Україні, для протидії іранським ударним дронам типу "Шахед". Мета програми – змінити економічний баланс протиповітряної оборони на користь дешевших засобів перехоплення, повідомляє Military Times.

Як заявив міністр армії США Ден Дрісколл під час бюджетних слухань у Конгресі в комітеті з асигнувань, військові вже приступили до розгортання системи Merops і нарощують її виробництво в рамках зусиль із захисту від масових атак дешевих безпілотників.

За словами Дрісколла, на початку конфлікту на Близькому Сході армія США змогла протягом приблизно восьми днів закупити близько 13 000 одиниць системи Merops, що він охарактеризував як результат спрощеної процедури закупівель, яка дозволила уникнути тривалих міжвідомчих узгоджень.

Ключовим елементом програми є вартість перехоплення. Наразі ціна одного безпілотника Merops становить близько 15 000 доларів, при масштабуванні виробництва вона може знизитися нижче 10 000 доларів. Для порівняння, орієнтовна вартість одного іранського дрона Shahed оцінюється в діапазоні 30 000–50 000 доларів.

Дрісколл зазначив, що така економічна модель "ставить США у вигідне становище з точки зору витрат", підкресливши готовність розширювати закупівлі у разі необхідності.

Система Merops розроблена американською компанією Perennial Autonomy (раніше Project Eagle) і являє собою мобільний безпілотник-перехоплювач з фіксованим крилом. За галузевими даними, його дальність дії становить приблизно 5-20 км, а максимальна швидкість – до 280 км/год. Бойова частина – осколкова, масою близько 2 кг.

Апарат використовує бортові сенсори для виявлення та супроводу цілей, застосовуючи радіочастотне, радіолокаційне або теплове наведення на фінальному відрізку траєкторії. Система також розрахована на роботу в умовах радіоелектронної протидії та здатна функціонувати при придушенні GPS і радіосигналів.

Згідно із публікацією, вперше Merops був застосований українськими військовими в червні 2024 року проти російських безпілотників, включаючи Shahed. Пізніше систему почали використовувати і країни НАТО, зокрема Польща та Румунія, для захисту східного флангу Альянсу.

Український досвід боротьби з дронами

Раніше повідомлялося, що країни Перської затоки на тлі загроз з боку Ірану залучають Україну до зміцнення протиповітряної оборони. Так, вже укладено довгострокові угоди про безпеку з Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Крім того, українські оператори дронів-перехоплювачів вражають ударні БПЛА на відстані кількох сотень кілометрів, пише Financial Times. У матеріалі йдеться про дрон-перехоплювач "Багнет", який надійшов на озброєння ЗСУ минулого року і вже зарекомендував себе як ефективний засіб боротьби з ворожими безпілотниками. Його особливість – програмне забезпечення на базі штучного інтелекту.

