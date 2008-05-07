Семенюк звинуватила Портнова у використанні підробної печатки ФДМУ

Генеральна прокуратура України перевіряє заяву відстороненої від виконання повноважень голови Фонду державного майна Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про незаконне виготовлення печатки фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Секретаріаті Президента генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО направила заяву щодо незаконного виготовлення печатки та використання її призначеним урядом виконуючим обов’язки голови ФДМУ Андрієм ПОРТНОВИМ.

О.МЕДВЕДЬКО пообіцяв, що Генпрокуратура перевірить цю заяву і повідомить про результати цієї перевірки.

Також, за словами О.МЕДВЕДЬКА, зараз Генпрокуратура вивчає отримані 5 травня відхилені урядом протести відомства на рішення Кабміну щодо В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і приватизацію Одеського припортового заводу та прийме рішення з цього приводу.

У свою чергу, в. о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що Служба безпеки проводить службове розслідування щодо законності дій всіх фігурантів конфлікту навколо ФДМУ і результати будуть повідомлені В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Він також додав, що до робочої групи, яка здійснює вищезазначену перевірку, входять представники всіх правоохоронних відомств.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабмін звільнив В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки А.ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду і направив в Конституційний Суд подання з приводу конституційності розпоряджень уряду про керівництво Фонду держмайна.

25 квітня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.

Того ж дня В.ЮЩЕНКО повторно зупинив розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМ і про початок конкурсу з продажу ВАТ “Одеський припортовий завод”.

25 квітня Генеральна прокуратура України винесла протест щодо розпорядження Кабінету Міністрів України про звільнення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання повноважень голови Фонду державного майна України у зв`язку зі здійсненням службового розслідування, а також про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Відповідно до закону про прокуратуру, протест прокурора зупиняє дію опротестованого акту та підлягає обов`язковому розгляду відповідним органом або посадовцем у десятиденний термін після його надходження.

Увечері 25 квітня уряд відхилив ці протести Генеральної прокуратури України.