До Чернігівської міськради проходять 6 політичних сил - паралельний підрахунок голосів

Як повідомили УНІАН у штабі одного з кандидатів на посаду Чернігівського міського голови, такими є результати паралельного підрахунку голосів.

Згідно з повідомленням, політична партія "Наш край" у Чернігові набирає 23,16% голосів, БПП "Солідарність" - 17,5%, ВО "Батьківщина" – 12,52%, Об'єднання "Самопоміч" – 8,73%, Радикальна партія Олега Ляшка – 6,08%, "ДемАльянс" – 5,17%.

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Під питанням залишається проходження до міської ради депутатів від "Опозиційного блоку", оскільки, за даними паралельного підрахунку, партія набирає 4,9%.

Чернігівська міська рада нового скликання налічуватиме 42 депутатські мандати. Своїх кандидатів висунули 16 партій.