Міноборони: передані Україні від США автомобілі "Хаммер" були у задовільному технічному стані

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

У липні 2015 року США у рамках матеріальної-технічної допомоги Україні безкоштовно передано 130 автомобілів HUMMER із них 30 броньованих. Ці автомобілі були розподілені між військовими частинами Збройних Сил України.

"Під час перевірки технічного стану зазначеної техніки недоліків виявлено не було. Не зважаючи на те, що автомобілі раніше перебували в експлуатації вони мають невеликій пробіг та значний запас ресурсу", - йдеться в повідомленні відомства.

Читайте такожАмериканці допоможуть модернізувати "Хаммери" для українських військових

"За своїми тактико-технічними характеристиками автомобілі HUMMER вважаються одними з кращих військових автомобілів у світі. Вони дозволяють виконувати поставлені завдання підрозділами Збройних Сил України у сучасних умовах", - зазначили в Міноборони.

При цьому в оборонному відомтсві зазначили, що під час експлуатації у підрозділах, зокрема в районі проведення АТО, виникали проблемні питання, зокрема, із зносом шин.

"На даний час Центральним автомобільним управлінням Озброєння Збройних Сил України укладені угоди на закупівлю 158 комплектів автомобільних шин для даних автомобілів, які вже до 15 грудня мають бути поставлені", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожОбама підписав оборонний бюджет США, що передбачає надання військової допомоги Україні

Зазначається, що для подальшого технічного обслуговування автомобілів HUMMER, триває робота щодо поставки ремкомплектів та запасних частин у рамках надання матеріально-технічної допомоги від США.

Як повідомляв УНІАН, США передали Україні нелетального озброєння на суму $260 млн для допомоги українському уряду в боротьбі проти проросійських бойовиків на Донбасі. Однак, частина техніки, яка мала перевозити та захищати українських військових є не більше, ніж сміттям, повідомило видання The Washington Post.

Зокрема, один із підрозділів українських спецпризначенців використовує "Хамери", які були виготовлені наприкінці 80-х – на початку 90-х років. Зазначається, що три позашляховика, які використовує підрозділ, мають пластикові вікна та двері – фактично не надаючи ніякого захисту.

Читайте такожСША "модифікують" контрабатарейні радари для ЗСУ, щоб вони не могли відповісти на обстріл РФ - WSJ

Окрім цього, шини на одному з "Хамерів" розірвалися вже після того, як пройшли кілька сотень кілометрів. На думку механіка, це є результатом того, що техніка занадто довго перебувала на складі.