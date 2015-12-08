Клімкін анонсував зустріч глав МЗС "нормандського формату" до кінця року
Зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандського формату» може відбутись до кінця року.
Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін сьогодні на брифінгу під час публічного звіту щодо виконання програми діяльності уряду, передає кореспондент УНІАН.
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За його словами, нині обговорюється міністерська зустріч у «нормандському форматі».
«Проте дата цієї зустрічі буде визначатись змістом, а не навпаки», - додав Клімкін.
«Я, наприклад, на наступній зустрічі хочу порушити в першу чергу питання безпеки, гуманітарної ситуації, в тому числі і те, що наші гуманітарні організації просто викидаються звідти (з тимчасово окупованих територій на Донбасі), а наші ремонтні бригади не можуть зробити найнеобхідніше», - заявив міністр.
Крім того, він вважає, що в ході майбутньої зустрічі необхідно просування у політичних питаннях, а також треба домовитись про розширення можливостей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
Разом з тим Клімкін зауважив, що результати зустрічі залежатимуть від того, чи готова російська сторона просуватися у вирішенні всіх питань.
«Можливо. ми спочатку поговоримо по телефону, а потім будемо збиратися. Однак те, що я бачу на сьогодні, – на жаль, не втішає», - сказав він.