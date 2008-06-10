Губернатор повстав проти критики Тимошенко

Публічні заяви членів уряду про те, що керівництво регіонів України винне у високих темпах інфляції, виглядають кон’юнктурними і некоректними, заявив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор БОНДАР у понеділок, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

Як повідомили УНІАН в управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації, за його словами, «сьогоднішні звинувачення на адресу лідерів регіонів викликають занепокоєння і змушують задуматися про реальні причини таких заяв. Адже очевидним є той факт, що довго й ефективно стримувати інфляцію виключно за рахунок заходів на регіональному ринку просто неможливо. Ми здійснюємо все можливе в межах своїх повноважень, але для вирішення проблеми необхідні не тільки наші зусилля в областях, а й впровадження цілого комплексу заходів на рівні держави».

Водночас, сказав В.БОНДАР, спланована і системна робота обласної влади попри негативні тенденції дозволила уповільнити темпи інфляції на фоні інших областей України. Так, за даними Державної інспекції з контролю за цінами, на кінець травня – початок червня у Дніпропетровській області нижчими від середніх по Україні залишаються ціни на: м’ясо яловичини – 31,72 грн. (по Україні – 32,1 грн., Дніпропетровська область займає 14 місце за рівнем ціни); цукор – 3,69 грн. (Україна – 3,73 грн., 17 місце); ковбаси варені – 12,94 грн. (Україна – 18,03 грн., 27 місце); борошно вищого гатунку – 2,88 грн. (Україна – 2,89 грн., 12 місце); крупу гречану – 5,26 грн. (Україна – 5,37 грн., 24 місце); крупу манну – 3,22 грн. (Україна – 3,49 грн., 25 місце).

За офіційними даними Держкомстату, індекси зростання цін у Дніпропетровській області були меншими від середніх по Україні по: хлібу і хлібопродуктах – 102,7% (по Україні – 103,2%); м’ясу і м’ясопродуктах – 103,6% (по Україні – 103,9%); рибі і продуктах з риби – 102,6% (по Україні – 102,8%); молоку, сиру та яйцях – 95,7% (по Україні – 95,9%).

Принциповим, зазначає В.БОНДАР, для ділового центру України є той факт, що в регіоні за останню декаду травня вдалося досягти суттєвого зниження цін на нафтопродукти. Так, в Дніпропетровську вартість дизельного пального становить 6,00 – 6,15 грн. за 1 літр, в той час як по Україні – 6,56 грн. за 1 літр; 1 літр А–76 коштує 4,95 – 5,05 грн. (5,65 грн. по Україні); вартість 1 літру А–95 – 5,70 – 5,80 грн. (в середньому по Україні 6,31 грн.).

При цьому у Дніпропетровській області середньомісячна зарплата у січні–квітні збільшилася на 32,0% і становила 1763,35 грн. За рівнем середньомісячної зарплати у рейтингу серед областей України Дніпропетровщина посіла друге місце після Донецької області (по Україні – 1647 грн).

Середньомісячна зарплата за квітень 2008 року порівняно з попереднім місяцем збільшилась на 1,8% і становить 1843,2 грн.

Найвищі розміри номінальної зарплати за видами економічної діяльності спостерігались у працівників, які зайняті у фінансовій діяльності (3323,29 грн), авіаційному транспорті (2656,73 грн), промисловості (2239,3 грн), що в 1,8-1,2 рази перевищує середній рівень зарплати по області.

«У нас у регіоні на низку продуктів найнижчі ціни і водночас найвища зарплата (після Донеччини). Тому говорити на всю Україну, що ми найгірші, просто некоректно. Посадовців, які зробили сьогодні публічні заяви, схоже, просто вводять в оману, оскільки здійснюють розрахунки темпів інфляції, спираючись виключно на процентні показники у порівнянні до попередніх місяців, незважаючи на те, що попри процентні показники реальна вартість продукції все одно залишається однією з найнижчих у країні. Це некоректність методики розрахунків або просто упереджені заяви», - відзначив голова Дніпропетровської ОДА.

Як повідомлялося, напередодні В.БОНДАР публічно заявив про суттєве зменшення фінансування з боку уряду ряду життєво важливих для регіону проектів. До вимоги губернатора щодо збільшення фінансування регіону (зокрема будівництва автодоріг, яке уряд зменшив у вісім разів порівняно з 2007 роком) приєдналися міська та обласна ради.