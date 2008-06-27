Нову угоду з Україною ЄС підпише через два-три роки?

На саміті Україна-ЄС не буде підписано політичну частину нової угоди між Україною і Євросоюзом - ЗМІ

На саміті Україна-ЄС у вересні 2008 року, всупереч очікуванням Києва, політичну частину нової угоди між Україною і Євросоюзом підписано не буде.

Про це пише газета «Коммерсант-Украина» в №108 від 27 червня ц.р. із посиланням на поінформоване джерело в Європейській комісії.

За даними газети, це пов`язано з відмовою Брюсселя розділяти документ на дві частини – політичну й економічну. На думку євроурядовців, угода з Україною буде підписана в кращому разі через два-три роки. Але українські політики як і раніше вірять у можливість підписання договору у вересні й закликають Брюссель дотримуватися досягнутих раніше домовленостей.

Джерело зазначає, що керівні органи Євросоюзу – Європейська рада та Європейська комісія – досягли домовленості, що на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 9 вересня у Франції, не буде підписано політичну частину нової розширеної угоди про співпрацю України та Євросоюзу.

«Угоду не буде підписано, це остаточне рішення. Ми вже сповістили про це офіційний Київ. Проте у нас складається враження, що там як і раніше сподіваються на її підписання», - сказав співрозмовник видання.

Газеті не вдалося одержати достовірну інформацію про те, коли Брюссель ухвалив рішення з даного питання. За деякими відомостями, українська сторона була поінформована про таку позицію ще 22 травня – на засіданні "Трійки Україна-ЄС" у Любляні (Словенія). Пояснюючи відмову підписувати даний документ у вересні, в Євросоюзі сказали, що не мають наміру розділяти загальну угоду з Україною на дві частини – політичну та економічну.

«Це офіційна позиція не тільки Єврокомісії, але й усього Євросоюзу: договір повинен бути підписаний як єдиний документ. До тих пір, поки не будуть узгоджені всі його частини, ми вважаємо, що не узгоджено нічого», - підтвердив виданню цю інформацію прес-секретар представництва Єврокомісії в Україні Давид СТУЛІК. Він також нагадав, що переговори з економічної частини угоди "тільки почалися" й триватимуть досить довго.

Жан-Поль ВЕЗІАН, посол Франції, яка головуватиме в Євросоюзі під час вересневого саміту Україна-ЄС, теж виключає можливість підписання даного документа в ході саміту.

«Сторони можуть спільною заявою привітати досягнення в переговорному процесі. Але це не означатиме підписання всієї угоди», - заявив він "Коммерсанту".

Як відомо, на початку 2008 року закінчився термін дії нинішньої угоди про партнерство й співпрацю між Україною та ЄС. У 2007 році сторони почали переговори за змістом політичної частини нової угоди, і в даний момент вони знаходяться у стадії завершення. Київ чекає, що в документ буде включено пункт про початок переговорів щодо введення безвізового режиму між Україною й країнами ЄС, а також про перспективи членства України в Євросоюзі.

Тим часом переговори про економічну частину, основою якої має стати договір про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС, почалися лише в 2008 році, після вступу України до СОТ. Розуміючи, що ця частина переговорів затягнеться на декілька років, Київ запропонував Брюсселю виділити ЗВТ у окремий документ, який буде підписано пізніше, а решту угоди підписати на вересневому саміті.