У БЮТ знайшли спосіб позбавитися біженців із коаліції

Виходячи з оприлюдненого сьогодні рішення Конституційного Суду щодо неконституційності права народного депутата вільно виходити зі складу фракції або не входити до жодної із зареєстрованих депутатських фракцій, повноваження депутатів-«зрадників» можуть бути припинені за рішенням вищого органу політичної партії або блоку, за списком якої вони пройшли до Верховної Ради.

Про це в коментарі УНІАН заявив народний депутат Віктор ШВЕЦЬ (фракція БЮТ), голова комітету ВР із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Він підкреслив, що суд підтвердив, що окремі депутати не можуть розглядатися як суб`єкти коаліції. «Коаліція створюється фракціями, й депутати не можуть індивідуально входити або виходити з коаліції. Чисельність фракції є чинником реального впливу на процес створення коаліції», - заявив В.ШВЕЦЬ.

Крім того, він зазначив, що рішенням Конституційного Суду підтверджується обов`язок входження депутатів до складу фракції партії або блоку, за списком яких вони увійшли до Верховної Ради. «Конституційний Суд підтвердив, що народний депутат не може не входити до фракції й бути позафракційним, він може входити тільки до фракції політичної сили, яка привела його до Верховної Ради, й не може переходити з фракції до фракції. Крім того, суд підтвердив, що якщо депутат припинив своє членство у фракції, то це може бути розцінено, як його вихід із фракції», - сказав В.ШВЕЦЬ.

Разом із цим представник БЮТ зазначив, що якщо депутат «не приходить на засідання фракції, не бере участі в її діяльності», це може бути розцінено, як припинення його членства в ній, і дає підстави для розгляду питання про припинення повноважень народного депутата.

В.ШВЕЦЬ також зазначив, що КС своїм рішенням підтвердив, що невходження депутата до фракції або його вихід із неї може розглядатися в першому випадку – як відмова ввійти до складу фракції, а в другому – як припинення перебування в її складі. А це, за словами депутата, враховуючи рішення КС про обов`язкове входження депутата в певну фракцію й неможливість переходу з однієї фракції в іншу, дає підстави, щоб політична партія або блок, що провів депутата до ВР, рішенням вищого органу припинив його повноваження як народного депутата. При чому, виходячи з рішення КС, В.ШВЕЦЬ зауважив, що для припинення депутатських повноважень окремий закон або додаткові законодавчі норми не потрібні. «Виходячи з рішення КС вищий орган політичної партії або блоку може, керуючись прямими нормами Конституції, ухвалити рішення про припинення повноважень депутата. Таким чином, рішення про припинення повноважень депутатів-«зрадників» може бути ухвалене вже сьогодні, й їхнє місце можуть зайняти інші кандидати», - підкреслив В.ШВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні було оприлюднено рішення КС, яким, зокрема, визнано неконституційними положення ч. 5, 6 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо права народного депутата вільно виходити зі складу фракції або не входити до жодної із зареєстрованих депутатських фракцій.