Клюєв: якщо коаліції немає, то Конституційний суд не допоможе

Народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ вважає, що сьогоднішнє рішення Конституційного Суду щодо неконституційності права народного депутата вільно виходити зі складу фракції або не входити до жодної із зареєстрованих депутатських фракцій для формування коаліції не є обов’язковим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А. КЛЮЄВ заявив на прес-конференції у Житомирі, коментуючи сьогоднішнє рішення КС .

За його словами, після того, як два народні депутати вийшли з парламентської коаліції, з цього моменту вона перестала існувати.

"Усі розмови про те, що коаліція існує і що лідери фракцій, які входять до її складу, зберуться, напружать останні сили і у них буде 226 голосів у парламенті, то це - "від лукавого". Зараз основне завдання спікера Арсенія ЯЦЕНЮКА - оголосити на пленарному засіданні ВР про те, що коаліція перестала існувати, після чого почнеться переговорний процес між політичними силами у Верховній Раді", - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також наголосив, що згадане рішення Конституційного суду є "бажаним, але не обов’язковим". "Усе, що стосується Конституційного Суду, то рішення цього суду про існування чи неіснування коаліції у парламенті, є бажаним для того, щоб розставити усі крапки над "i", але якщо говорити в цілому, то необхідності в такому рішенні немає", - підкреслив депутат.

Він також зауважив, що згідно з Конституцією України, коаліція утворюється фракціями, у складі яких нараховується 226 і більше чоловік.

"Якщо 226 голосів у ВР немає, то ніякої коаліці не існує і те голосування, яке було у ВР на минулому тижні, довело, що коаліція має у своєму складі лише 225 голосів і жодне голосування силами коаліції не пройшло. Якщо узяти глобально і проаналізувати в цілому, як голосувала коаліція, то єдиним позитивним голосуванням коаліції було голосування за прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО та затвердження складу Кабміну - тоді ця коаліція зібралася та проголосувала власними силами. Після цього без допомоги політичних сил, які не входять до парламентської коаліції, жоден законопроект не проходив", - зазначив А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні було оприлюднено рішення КС, яким, зокрема, визнано неконституційними положення ч. 5, 6 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо права народного депутата вільно виходити зі складу фракції або не входити до жодної із зареєстрованих депутатських фракцій.