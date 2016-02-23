Гройсман виступає за оновлення коаліції та уряду

Як повідомив УНІАН прес-секретар голови ВР, про це Гройсман заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром та міністром закордонних справ Французької Республіки Жаном-Марком Еро.

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"Вихід з політичної кризи, діалог, оновлення коаліції і уряду має сприяти підвищенню якості проведення реформ, а не їх зупинки", - наголосив Гройсман.

Коментуючи внутрішньополітичну ситуацію у країні, голова ВР зазначив, що висунув ініціативу проведення круглого столу за участі президента, прем'єр-міністра, ключових політичних сил парламенту та представників громадянського суспільства задля досягнення діалогу та пошуку шляхів виходу з кризи. За його словами, такий механізм, надасть можливість забезпечити проведення публічної, професійної дискусії та напрацювати конкретний план дій з чітким розмежуванням відповідальності та подальшим перезавантаженням влади під ці завдання.

Керівники зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини підкреслили важливість подальшої реалізації реформ в Україні. Вони зазначили, що Європейський Союз потребує чіткого сигналу від України про те, що реформи продовжуватимуться, незважаючи на складну політичну ситуацію у країні.

Гройсман запевнив, що жодної зміни курсу у реформуванні країни чи його зупинки в Україні не розглядається.

"Ми йдемо вперед, у нас жодної думки немає зупинитися на шляху реформ. Це недопустимо", - сказав він.

Разом з тим Гройсман наголосив, що якість реформ має бути підсилена.

"Продовження реформ з новою якістю - децентралізації, судової реформи, впровадження усіх програм у рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом, Угоди про асоціацію з Європейським Союзом - програма, яка має бути виконана", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого фракція «Батьківщина» у зв’язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила і фракція «Об’єднання «Самопоміч». Також зі складу коаліції вийшли четверо депутатів міжфракційного об’єднання «Народний контроль».

Незважаючи на це, перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що у складі парламентської коаліції перебуває понад 226 депутатів, і вона існує, а підстав для оголошення про розпад коаліції немає.

Минулого тижня Яценюк заявляв, що проводить переговори з президентом Петром Порошенком, керівником фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрієм Луценком та головою фракції Радикальної партії Олегом Ляшком, який ще у вересні 2015 року заявив про вихід з коаліції.