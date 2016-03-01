Депутати Ради повинні отримувати гідну зарплату, щоб бути незалежними - євродепутат Хармс

Таке переконання висловила співголова групи "Зелених" Європейського парламенту Ребекка Хармс на семінарі «Відкритість, прозорість і підзвітність: представницька роль парламенту», який проходить у рамках «Українського тижня» в Європейському парламенті, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Хто платить депутатам парламенту, хто стоїть за їхніми доходами? Чи це держава, і, відтак, ми можемо говорити, що цей депутат представляє інтереси громадян держави, чи цей дохід гарантований державою лише маргінально, і тоді хто ж по-справжньому оплачує депутата парламенту? … Не лише поліцейські нової поліції повинні отримувати більш-менш достойний дохід, але й депутати парламенту повинні мати дохід, який би гарантував їхню незалежність від тих, хто зараз платить, для того, щоб впливати на політику у Верховній Раді», - вважає хармс.

За словами євродепутата, вона порушила проблему, яка довго існує в Україні.

«Якщо громадяни хочуть, щоб депутати парламенту працювали заради них, вони повинні їм платити достатньо, не стільки, щоб у них могли жити занадто розкішно, але, щоб життя було достойним і давало можливість депутатам виконувати свою роботу найкращим способом», - пояснила хармс.

Депутат також вважає «надзвичайно важливим» позбавити бізнесменів впливу на політиків.

«Великий бізнес, як в Україні називають, олігархів, треба відокремити від роботи політиків. Якщо цього не буде, я боюся що в Україні ви не зможете успішно боротися з корупцією», - наголосила хармс.