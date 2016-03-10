Гройсман про необхідність нового прем'єра: Зараз м'яч на полі Яценюка, він має прийняти рішення

Дискусії про нового прем'єр-міністра в Україні бути не може, тому що в Україні є чинний прем'єр, саме він повинен приймати рішення, в першу чергу про роботу уряду, сказав спікер Верховної Ради України Володимир Гройсман у ході 12 міжнародної конференції Dragon Capital.

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Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи потрібен Україні новий прем'єр-міністр, Гройсман сказав: «Я не хочу ні на що натякати. Не може бути дискусії про прем'єр-міністра, у нас є чинний прем'єр. Але зараз м'яч на полі прем'єр-міністра, він повинен прийняти рішення», - сказав Гросман.

Він підкреслив, що країні необхідно представити план дій і перетворень у країні. На думку спікера парламенту, в Україні можна провести зміни, перемогти корупцію, створити умови для роботи бізнесу, сформувати якісне виборче законодавство, ефективну судову систему.

«Я не бачу різниці між політичним і технократичним урядом. Є різниця між урядом, який працює на результат, і урядом, який працює на процес. Уряд повинен бути професійним і адекватним», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, питання відставки уряду обговорюється з початку року у зв'язку із заявами про відставку відразу кількох міністрів. Зокрема, заяви зробили міністр агрополітики і продовольства Олексій Павленко, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, а також глава Мінекономрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус. Відставка Абромавичуса викликала найгострішу реакцію в ділових колах і дипломатичному співтоваристві, оскільки він прямо обвинуватив представників фракції «Блоку Петра Порошенка» у парламенті в тиску на Мінекономрозвитку. Слідом за відставкою Абромавичуса заяви про відставку написали його заступники, включаючи торгового представника України Наталію Микільску. Стурбованість відставкою висловили посли 9 країн, включаючи країни «Великої сімки», представники МВФ і Держдепартаменту США.

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Разом з тим, 4 лютого в ході позачергового засідання уряду Павленко, Пивоварський і Квіташвілі відкликали свої заяви. Абромавичус сказав, що рішення про вихід з уряду не змінюватиме.

16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим, постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.