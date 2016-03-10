Гройсман не вірить розмовам, що безвізового режиму з ЄС не буде

Про це він заявив під час 12-ї міжнародної конференції Dragon Capital.

"Я вважаю, що наступного пленарного тижня у нас є всі підстави остаточно затвердити зміни про електронне декларування, і це буде виконано на 100%. Це зобов'язання, яке Україна на себе взяла", - сказав Гройсман.

Спікер нагадав про необхідність створити Агентство з питань запобігання корупції, яке перебуває в компетенції уряду, і "тут також потрібно діяти максимально швидко".

"Я думаю, що і цю умову буде виконано, і ми отримаємо рішення про безвізовий режим вже в 2016 році. І всі розмови, що все пропало, і що безвізового режиму не буде, - я в це не вірю", - запевнив Гройсман, посилаючись на численні зустрічі з представниками Європарламенту.

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Також спікер повідомив, що сьогодні о 16:30 він збирає керівників парламентських фракцій і груп для обговорення планів на наступний пленарний тиждень, серед яких питання безвізового режиму, бюро антикорупційних розслідувань і ряд інших технічних питань, включаючи ухвалення низки законопроектів з економіки та фінансів, а також питання трансформації роботи уряду.

Як повідомляв УНІАН, Рада 16 лютого ухвалила закон №3755 про внесення змін до закону про протидію корупції, що стосується роботи електронної системи надання та оприлюднення декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій в державі або в органах місцевого самоврядування.

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Разом з тим в ЄС розкритикували цей закон, наголосивши, що він не відповідає антикорупційним зобов'язанням, прийнятим українським керівництвом.

25 лютого прес-служба президента повідомила, що з приводу закону про електронне декларування, який потрібен для безвізового режиму, тривають консультації з Європейською комісією з метою вироблення можливих змін, які президент готовий внести в парламент. Ці зміни, як вважає глава держави, відповідатимуть кращим європейським практикам.