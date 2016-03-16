Луценко допускає позачергове засідання ВР для розгляду відставки Яценюка наступного тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання, чи можливе проведення позачергового засідання парламенту для розгляду питання про відставку Яценюка.

"Навіщо? Минулого разу відставки Яценюка не було, тому що декілька десятків людей з різних фракцій, в тому числі нашої, бояться турбуленції між зняттям і не призначенням. Тому думаю, що відповідь на те, щоб ці голоси з'явилися, є одна — готовий наступник з готовим урядом і готовою програмою на місце діючого прем'єр-міністра", - сказав Луценко.

Депутат наголосив, що цей процес "не займає одну ніч", а те, скільки часу він триватиме, залежить від кандидата.

Він зауважив, що кандидатури на посаду прем’єра є, але ж ідеться не лише про нового главу уряду, а й про новий Кабмін і нову програму дій.

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"Я знаю про те, що є щонайменше три серйозні кандидатури. І зараз іде розмова між різними фракціями коаліції, включаючи "Народний фронт", які ставили завдання з першого разу, щоб в рамках старої "європейської" коаліції висунути кандидатуру наступного прем'єра з наступним урядом. І бажано - з наступною програмою. Або з підкорегованим планом дій", - зазначив депутат і додав, що виступає не за затвердження нової програми, а за план дій.

Ця робота, за словами Луценка, може тривати весь наступний тиждень.

"Якщо піде краще, то ми дійсно можемо позачергове засідання під це зібрати наступного тижня. Поки що не знаю. Усе залежить від консультацій з партіями", - сказав лідер фракції БПП.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Раді Яценюк представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів депутатів.

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17 лютого фракція "Батьківщина" у зв’язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила і "Самопоміч". Також зі складу коаліції вийшли четверо депутатів міжфракційного об’єднання "Народний контроль".

22 лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра. 15 березня комітет з питань регламенту та організації роботи ВР відхилив проект постанови про відставку Яценюка як такий, що не відповідає Конституції і законам України.

Раніше повідомлялося, що у фракції ББП на посаду прем’єра розглядали кандидатури голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, міністра фінансів Наталії Яресько, мера Львова Андрія Садового та міністра закордонних справ Павла Клімкіна.