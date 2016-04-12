Україна має показати прогрес у боротьбі з корупцією для збереження фінансової допомоги - Freedom House

Про це йдеться у звіті організації "Країни перехідного періоду 2016", опублікованому на сайті Freedom House.

"Найбільш терміновими завданнями України у 2016 році є вирішення проблем корупції та ухвалення пов'язаних із цим реформ, які стосуються судової влади та Генеральної прокуратури", - наголошується у звіті.

При цьому зазначається, що заява про відставку міністра економічного розвитку та торгівлі України Айвараса Абромавичуса, який вирішив перестати обіймати дану посаду міністра, протестуючи проти посадових злодіянь та самозбагачення серед високопосадовців, може стати імпульсом для більш швидкого прогресу.

"Але адміністрація президента та прем'єр-міністр повинні продемонструвати політичну волю у відхиленні старих практик, щоб країна зберігла підтримку з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу", - наголошується у звіті.

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Також зазначається, що програма реформування генеральної прокуратури, у якій передбачається скорочення кількості прокурорів на 40%, хоч і стала чинною, але все ще потребує відповідного виконання і впровадження.

У доповіді звертається увага, що реформа судової системи була відкладена у зв'язку з необхідністю внесення складних конституційних змін для підтримки цієї реформи. Відповідні поправки були направлені до Конституційного суду наприкінці 2015 року для отримання схвалювального висновку.

Окрім того, на додаток до важливості боротьби з корупцією, такі реформи мають обов'язкове значення для дотримання прав людини у судовій та пенітенціарній системах, а також для належного судового переслідування усіх осіб, які несуть відповідальність за злочини під час революції на Майдані.

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Таким чином, необхідні реформи повинні бути суттєвими за змістом та далекосяжними.

"Але беручи до уваги час та підтримку, Україна, безумовно, має потенціал, щоб зрівнятися або перевершити демократичні показники офіційних країн, кандидатів на членство в ЄС у недалекому майбутньому", - стверджується у звіті.

При цьому стверджується, що послідовні чіткі умови для надання Україні економічної та іншої допомоги, як це видно з відмови Міжнародного валютного фонду на початку 2016 року виділити наступний транш фінансової допомоги, поки український уряд не доведе своє серйозне відношення до викорінення корупції, "є єдиним способом, щоб переконатись, що прогрес продовжується".

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Як повідомляв УНІАН, у міжнародній неурядовій організації Freedom House стверджують, що в Україні потроху покращується рівень демократії, але внутрішні чвари коаліції у Верховній Раді можуть призвести до позачергових виборів. Зокрема, рейтинг розвитку демократії в Україні поліпшився з 4,75 (у 2015 році) до 4,68 балів (у 2016 році).