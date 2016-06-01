Парубій заявив, що йому погрожують через позицію щодо перейменування населених пунктів
15:24, 01 червня 2016Політика
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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив про погрози на його адресу у зв'язку з його позицією щодо необхідності перейменування населених пунктів в рамках декомунізації.
Парубій заявив, що з питання перейменування населених пунктів у нього компромісів не буде / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту під час обговорення питання щодо скасування рішень ВР про перейменування Дніпропетровська на Дніпро та ряду інших населених пунктів і районів.
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Парубій сказав: “До мене підходили і погрожували сьогодні. У мене як голови Верховної Ради по цьому питанню компромісів не буде. Тиснути на мене немає сенсу”.
За його словами, “ця боротьбі наша була для того, щоб повернути Україні українське обличчя, і сьогодні ми це робимо. Не змогли цього зробити наші діди і прадіди, і наш обов'язок перед ними всіма, щоб ми це зробили сьогодні в сесійній залі”.
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