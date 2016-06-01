Парубій заявив, що йому погрожують через позицію щодо перейменування населених пунктів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту під час обговорення питання щодо скасування рішень ВР про перейменування Дніпропетровська на Дніпро та ряду інших населених пунктів і районів.

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Парубій сказав: “До мене підходили і погрожували сьогодні. У мене як голови Верховної Ради по цьому питанню компромісів не буде. Тиснути на мене немає сенсу”.

За його словами, “ця боротьбі наша була для того, щоб повернути Україні українське обличчя, і сьогодні ми це робимо. Не змогли цього зробити наші діди і прадіди, і наш обов'язок перед ними всіма, щоб ми це зробили сьогодні в сесійній залі”.