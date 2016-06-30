Опубліковано розсекречені документи НАБУ із записами розмов менеджерів Онищенка

Розсекречені документи опублікував сайт Українська правда.

Зокрема у розмовах поплічників депутата згадується офіс, який Онищенко називає своєю депутатською приймальнею, а також є згадки про фіктивну біржу, на якій проводили фіктивні аукціони.

Представник "Нафтогаз Трейду" та "Газтранспроекту", які купували природний газ на фіктивних аукціонах, Мар'яна Гречанюк по телефону представлялася Вікторією, не вказуючи свого справжнього імені.

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Колишній директор фірми "Хас" Сергій Кабаєв також розповідає про обшуки, і хизується, що у нього нічого не знайшли, тому що він тримав документи на флешці.

Онищенка підозрюють в «створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ« Укргазвидобування ». За попередніми даними, внаслідок викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. НАБУ вже затримало 11 підозрюваних у цій справі.