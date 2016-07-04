Борг населення за сплату послуг ЖКГ може зрости до 22 мільярдів гривень - нардеп

Про це під час виступу на погоджувальній раді голів парламентських фракцій заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

«Згідно з офіційною статистикою, на початок травня 2016 року заборгованість населення за комунальні послуги уже склала 13 мільярдів гривень. За розрахунками фахівців, на кінець року це борг сягне вже 22,5 мільярдів! Це страшні цифри, особливо, якщо взяти до уваги, що держава мінімум 50 мільярдів гривень витратить ще й на субсидії. А їх вимушене буде оформити майже 70% населення. Бо за такими тарифами сплачувати рахунки неможливо!»- заявив народний депутат.

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Разом з тим, додав він, у держбюджеті на цей рік коштів на виплату субсидій не вистачає. Так, за розрахунками аналітиків партії «Відродження», цей дефіцит може сягнути 15 мільярдів гривень, а за найбільш песимістичними прогнозами - 25-27 мільярдів.

Окрім того, за словами Віктора Бондаря, нинішня політика комунальних субсидій в Україні є непрозорою і є ознаки корупційної складової у цьому процесі.

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«Згідно з офіційною державною статистикою, за станом на кінець квітня 2016 року у громадян не було заборгованості по оплаті за природний газ. Як так сталося? Держава повністю компенсувала газорозподільчим та газопостачальним компаніям їх витрати за послуги, надані населенню в рамках субсидій. Але якщо аналізувати ці дані більш детально, то ми побачимо, що держава не просто повністю розрахувалась із газорозподільчими та газопостачальними компаніями, а й заплатила їм на 11 мільярдів гривень більше, ніж вартість фактично спожитих послуг. Тобто держава перерахувала 11 мільярдів гривень за газ, який фактично не був спожитий населенням! Але він був нарахований і оплачений в рамках субсидій!», - заявив Віктор Бондар.

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І у той же час, додав нардеп, держава не розраховується з іншими постачальниками житлово-комунальних послуг.

«Поки облгазам по всій країні створені пріоритетні та пільгові умови, на початок червня 2016 року заборгованість бюджетів перед організаціями, що надають житлово-комунальні послуги складає 25,2 мільярдів гривень – це ТЕЦ, інші підприємства теплокомуненерго, які через наявність заборгованості, зазнають багатомільярдних збитків» - пояснив він.

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Віктор Бондар вчергове закликав впорядкувати ситуацію на ринку послуг ЖКГ. Він нагадав, що депутатська група «Партія «Відродження» ще у березні зареєструвала постанову про запровадження мораторію на підвищення тарифів і наполягатиме на її розгляді у парламенті.

«Але ця постанова із березня лежить у парламенті і ніхто не хоче її розглядати, натомість приймають рішення про подальше підняття вартості електроенергії – уже вдруге за цей рік!»», - резюмував Віктор Бондар.